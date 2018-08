La pensión de viudedad sube a 811,97 euros de media para 390.693 personas

La pensión media de viudedad ha aumentado de 753,97 euros a 811,97 euros para 390.693 personas, lo que supone un incremento del 7,69 % incluido en la nómina de agosto que se abona a principios de septiembre, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La mejora es consecuencia de la aplicación del incremento de la base reguladora de la pensión de viudedad del 52 % al 56 %, incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y en el decreto aprobado el pasado 20 de julio en Consejo de Ministros. De acuerdo con los datos publicados hoy por el Ministerio, el 98,9 % de las personas beneficiarias de esta mejora son mujeres y, por grupos de edad, el más numeroso es el de las viudas con más de 81 años, que representan el 63,3 % del total.

Los destinatarios de esta mejora son pensionistas con 65 o más años, que no perciban salarios por trabajo ni otras pensiones y que no tengan ingresos por encima de los 7.347,99 euros anuales fijados como límite de rentas. Este incremento de cuatro puntos sobre la base reguladora se aplica también a otras 478.568 pensiones que, sin embargo, no van a notar la subida en su pago mensual, ya que se trata de las que reciben un complemento a mínimos.

Estas pensiones han visto reducido el complemento que recibían del Estado en la misma proporción en que ha aumentado el importe de su prestación. El coste real de esta medida para la Seguridad Social, teniendo en cuenta la compensación parcial que aporta el Estado en concepto de complementos a mínimos, es de 27,5 millones de euros mensuales que ya están incluidos en el pago de las pensiones de agosto. En total, en 2018 la medida tendrá un coste de 164,9 millones, repartidos en seis pagos (de agosto a diciembre más la extra de Navidad).

Está previsto que con fecha 1 de enero de 2019, se complete el incremento del porcentaje aplicable en la pensión de viudedad hasta el 60 % de la base reguladora. El aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social será en el próximo ejercicio de 405,2 millones de euros.