La pandemia dispara las ofertas de trabajo para profesionales con habilidades tecnológicas

En los últimos meses, se ha disparado la oferta de trabajo para profesionales con habilidades tecnológicas y en el mundo web. Sólo el año pasado, el sector de Big Data generó unos ingresos de 251 millones de euros en nuestro país, y su desarrollo va en aumento. Con la pandemia han sido los profesionales más demandados junto al personal sanitario por la recogida e interpretación de datos de pacientes para el control de la infección.

LOS PROFESIONALES SIN PARO

Durante el confinamiento, las ofertas de trabajo cayeron en España hasta un 70%, mientras que en el sector de Informática y Telecomunicaciones el número de vacantes alcanzaba las 14.503, solo por detrás del sector de Sanidad y Salud.Los empresarios y departamentos de Recursos Humanos mantienen que en los últimos años existe una gran carencia de expertos digitales, algo que se ha acentuado con la pandemia. Según Infojobs por cada oferta de trabajo sólo hay 10 demandantes lo que coloca a quienes tienen preparación de Data Analyst, Desarrollo web, o diseñador UX/UI en una posición de clara ventaja en el mercado laboral.

7 DE CADA DIEZ SE COLOCA AL TERMINAR LOS ESTUDIOS

Muchos jóvenes al terminar el Grado que han elegido realizan un Máster en estas disciplina por el valor añadido que le da a su carrera. Es el caso de Jorge que tras terminar el grado de marketing y publicidad en la Complutense ha iniciado un Máster de un año en Data Analyst “es lo que me va a dar la formación extra para facilitar mi acceso a un puesto de trabajo en lo que me gusta, en lo que he estudiado” Cuando el paro en los jóvenes alcanza el 41% en España según la OCD, el 68 % de quienes se han preparado en estas habilidades se colocan nada más terminar sus estudios.

Jorge cuenta a COPE que ha comenzado este Máster animado por un amigo que al mes de haberlo finalizado ya estaba trabajando, “hace unos meses se quedó en el paro y al poco tiempo tenia varias ofertas, es el futuro" -nos dice-. El 98 % encuentra trabajo en menos de 180 dias.