Notifican a 20 líneas aéreas que practican ecopostureo y les dan 30 días para rectificar

La Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (Red CPC), de la que forma parte el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, ha notificado a veinte líneas aéreas que estarían cometiendo ecopostureo a través de comunicaciones engañosas y les da treinta días para rectificar.

Esta acción, coordinada por la Comisión Europea, ha sido liderada por España, Bélgica, Noruega y Países Bajos, según informa este martes en una nota el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Las autoridades han identificado varios tipos de afirmaciones medioambientales potencialmente engañosas y han advertido a las compañías aéreas de que deben ajustar sus prácticas a la legislación de la UE sobre prácticas comerciales desleales en un plazo de 30 días.

Después de esta comunicación, la Red CPC dialogará con las compañías aéreas y monitorizará la implantación de los cambios que sean necesarios para cumplir con la normativa vigente.

Si las empresas implicadas no adoptan las medidas necesarias para resolver estos problemas, las autoridades de la Red CPC podrán decidir la adopción de nuevas medidas, incluidas sanciones económicas.

El ecopostureo, conocido también por su término inglés greenwashing, es una práctica que busca conseguir una ventaja competitiva desleal comercializando un producto o servicio como respetuoso con el medio ambiente cuando, en realidad, la información no es cierta, no se trasmite de forma clara o las afirmaciones no tienen ningún respaldo científico.

Entre las afirmaciones potencialmente engañosas que estas compañías incluyen en sus web o aplicaciones se encuentran anuncios de que las emisiones de CO2 causadas por un vuelo pueden compensarse o reducirse mediante proyectos climáticos o mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles a los que los consumidores pueden contribuir pagando tasas adicionales.

Además, se han detectado otras prácticas engañosas como el uso de los términos "ecológico", "sostenible" o "responsable" de forma absoluta o el empleo de imágenes o colores que pueden inducir a error a los consumidores sobre el impacto ambiental de la industria de la aviación, altamente contaminante.

También se han detectado afirmaciones relacionadas con desempeño futuro, como que la aerolínea avanza hacia un nivel cero de emisiones de gases de efecto invernadero, que podrían no estar asociadas a compromisos claros y verificables, objetivos medibles y un sistema de seguimiento independiente.

Además, algunas compañías ofrecen al consumidor una "calculadora" de las emisiones de CO2 de un vuelo específico sin aportar pruebas científicas sobre la fiabilidad de dicho cálculo o se comparan con otros vuelos o compañías en términos de emisiones de CO2, sin facilitar información suficiente y exacta sobre los elementos de la comparación.

El objetivo de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, a través de esta acción coordinada, es contribuir a la lucha contra el ecopostureo, eliminando este obstáculo para la transición verde y garantizando que las personas consumidoras dispongan de una información medioambiental clara y veraz que les permita tomar decisiones informadas.