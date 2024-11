Este es el motivo por el que tu farmacéutico te vende el ibuprofeno más caro: No es para ganar más dinero

Seguro que en el transporte público, en el trabajo o en tu propia casa, ya ha empezado la sinfonía de toses, estornudos y mocos. Con el cambio de temperaturas, muchas son las personas que acaban pillando un catarro o cogen la gripe.

Mientras que en algunos casos podemos permitirnos descansar en casa hasta que nos encontramos mejor, la mayoría de las veces nos toca seguir cumpliendo con nuestras obligaciones diarias. De normal, ya suponen un esfuerzo importante, pero, si además estamos enfermos, hasta las actividades más tranquilas pueden dejarnos completamente agotados.

Para hacer frente a la avalancha de síntomas y poder recuperarnos lo antes posibles, sabemos que podemos contar con unos grandes aliados: los medicamentos. Hacer una visita a la farmacia es el primer paso para el camino hacia la recuperación.

Alamy Stock Photo Cartel en el exterior de una farmacia en España

Sin embargo, este camino puede tener más baches de los que esperábamos, sobre todo, si cuando compramos los medicamentos nos terminan costando más caros de lo que esperábamos. ¿A qué se debe esto?

Por qué no me dan el medicamento genérico, si es más barato

Esta pregunta nos la hacemos muchas personas cuando pedimos, por ejemplo, un ibuprofeno en la farmacia y el farmacéutico, en lugar de vendernos el medicamento genérico que es más barato, nos ofrece uno que es más caro.

Te puede interesar Este es el error que cometes cocinando que te puede salir muy caro: Multa de más de 2.000 euros

Claudia Vega, farmacéutica y creadora de contenido en redes sociales relacionado con la salud y su profesión, explica en un vídeo el motivo detrás de esta duda que muchos podemos tener y deja bien claro que no es para intentar sacar el dinero a los clientes de la farmacia.

La respuesta está en la ley

"Simplemente, tenemos que cumplir con la legislación vigente", explica la farmacéutica en su vídeo. Hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

En concreto, se refiere al artículo 111, en el que aparecen registradas las distintas infracciones. Al prestar atención a las catalogadas como graves, la número 16 establece el siguiente supuesto: "Dispensar medicamentos sin receta, cuando esta resulte obligada".

En función del medicamento que pedimos, tenemos que estar atentos a si se necesita una receta médica o no. En el ejemplo del vídeo, el ibuprofeno genérico que muestra sí requiere de receta médica, pero el otro no, por lo que, si no tenemos receta, solo podemos acceder al segundo.

Cargando…

En el mismo documento del BOE, se establecen las multas que acarrea incurrir en una infracción grave. Estas pueden ir desde los 30.000 euros hasta los 90.000. "Si me la quieres pagar tú, fantástico", comenta Claudia Vega, ya que tendría que ser el farmacéutico en cuestión quien tendría que pagarla.

Las multas a las que se enfrentan llegan hasta los 90.000 euros

Cómo sé si el medicamento requiere receta o no

"Hay que fijarse en los símbolos de las cajas", explica Claudia Vega. Si tiene un círculo blanco, esto quiere decir que es un medicamento sujeto a prescripción médica y "solo lo podemos dispensar en la farmacia si nos traéis una receta del médico".

Si al lado de su código nacional, no tiene ningún tipo de símbolo, es porque es un medicamento de venta libre. Esto significa que en la farmacia lo pueden vender sin receta médica.

En COPE, ya te hemos comentado qué significan los distintos símbolos que puedes encontrar en los medicamentos, además de estos dos. Siempre viene bien saberlo no solo por nuestro bienestar, sino también por nuestra salud económica.