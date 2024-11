Este es el error que cometes cocinando que te puede salir muy caro: Multa de más de 2.000 euros

Cocinar es una de esas actividades que realizamos a diario, pero que, en función del día de la semana y las prisas que tengamos, puede ser una experiencia muy agradable que nos relaje o todo lo contrario.

En un día a día marcado por unos tiempos muy estrictos, no podemos dedicar tanta atención como quisiéramos no ya solo a cocinar bien, sino a comer bien, en general. De esta manera, no es de extrañar que la comida precocinada y la denominada como 'rápida' se esté imponiendo poco a poco a la comida tradicional.

Si nos fijamos en los últimos datos del estudio sobre gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tan solo dos de cada diez españoles cocina a diario, mientras que, si nos fijamos en los más jóvenes, uno de cada cuatro no cocina nunca.

Además, cocinar implica también tener que recoger y limpiar lo que hemos utilizado para preparar el menú. Con este ritmo de vida acelerado marcando nuestra vida, podemos pasar por alto la manera correcta de deshacernos de determinados productos y esto puede terminar saliéndonos bastante caro.

El 'oro líquido' puede costarnos casi al precio de oro de verdad

Como legado de nuestra tradición culinaria, nos hemos acostumbrado a cocinar con aceite de oliva. Sin embargo, cobra especial protagonismo a la hora de querer hacer comidas rápidas y precocinadas, para lo que, tras la subida del precio de este, se ha cambiado al aceite de girasol.

Freír exige unas cantidades para nada despreciables de aceite, pero, por suerte, si sabemos hacerlo, podemos reutilizarlo en más de una ocasión y hasta cinco veces, minimizando el gasto.

Según la organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, podremos reutilizarlo si tenemos en cuenta los siguientes consejos:

Que el aceite no supere los 200º para cocinar o freír.

para cocinar o freír. Los alimentos tienen que estar lo más secos posible , para evitar que el agua afecte al aceite.

, para evitar que el agua afecte al aceite. Filtrar el aceite después de cada uso, una vez que se haya enfriado, a través de un colador de tela de algodón 100%.

Los envases deberían ser de vidrio polarizado que impida la entrada de luz. Hay que evitar los envases de cobre, hierro y plástico.

Además, advierten de no mezclar aceite nuevo con el ya usado y, cuando este tenga un color oscuro y denso, dejar de intentar reutilizarlo.

Sin embargo, tanto si queremos desecharlo directamente como si ya lo hemos reutilizado hasta su límite, tenemos que tener claro cómo tirar el aceite para no buscarnos un problema.

Protegiendo el medio ambiente

Posiblemente, ya sepas que no tienes que tirar el aceite a la basura, aunque lo hagas solo por evitar que gotee cuando bajas la bolsa, pero si eres de los que lo tira por el desagüe del fregadero, déjame decirte que también lo estás haciendo mal.

Desde la página web de Ecoembes, aclaran que el aceite de cocina usado puede ser muy peligroso para el medio ambiente, ya sea atascando el alcantarillado o contaminando ríos y océanos. Así, tendremos que tener cuidado para que no nos multen.

En el artículo 2 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se sancionará con una multa "el abandono, incluido el de la basura dispersa, el vertido y la gestión incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente".

Esto es lo que define como infracción grave, que conllevan una multa que va desde los 2.000 euros hasta los 100.000 euros, pero si son residuos graves o en suelo contaminado, las multas van desde los 20.000 hasta los 600.000.

Las infracciones leves, como no depositar los residuos domésticos en el contenedor correspondiente, conllevan una multa de hasta 2.000 euros. Aunque si hablamos de residuos peligrosos o en suelo contaminado, pueden llegar hasta los 20.000 euros.

¿Cómo tiro el aceite de cocina usado?

La mejor manera de deshacernos de este es esperando a que el aceite se enfríe y guardándolo en un envase de vidrio bien cerrado, según explica Ecoembes. Después, deberemos llevarlo a un punto limpio.

Además, es muy importante no mezclar este aceite de cocina con cualquier otro aceite que pueda proceder de motores o de industria.

Y, por si te lo estabas preguntando, la botella de plástico en la que iba el aceite tendremos que tirarla dentro del contenedor amarillo, como todos los envases de plástico.