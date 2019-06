La UE y Mercosur logran un acuerdo comercial tras veinte años de negociación

La Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) lograron hoy pactar un acuerdo de libre comercio tras veinte años de negociación, según informó el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

"¡El acuerdo comercial con Mercosur hecho! Un momento histórico. En medio de las tensiones comerciales internacionales, estamos enviando una señal potente de que apoyamos el comercio basado en normas", escribió Juncker en su perfil de la red social Twitter.

Añadió que se trata del "mayor acuerdo comercial" que la UE ha cerrado en su historia y consideró que es un resultado "positivo" para el medio ambiente y los consumidores.

#Mercosur #trade deal done! A historical moment. In the midst of international trade tensions, we are sending a strong signal that we stand for rules-based trade. Largest trade agreement ���� has ever concluded. Positive outcome for environment & consumers.https://t.co/AE5z78c81J