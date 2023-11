El mercado de segunda mano vive una nueva época dorada. La compraventa de artículos usados ha ido ganando popularidad en los últimos años, no solo porque los consumidores cada vez tienen una mayor conciencia medioambiental, sino también como una forma de ahorro. Seis de cada diez españoles compran artículos de segunda mano, según una de las plataformas con mayor volumen de ofertas. Y el 80% de los consumidores que acude a este mercado lo hace para obtener artículos a un precio más bajo. Es el caso de Marta, una joven de 24 años que ha llegado a ahorrar más de un 80% en el precio final. “Nunca me había planteado comprar ropa usada hasta este año que me han invitado a tres bodas, porque no tengo presupuesto para poder pagarme tres vestidos. Así que empecé a mirar en las páginas de segunda mano y me compré un vestido que en tienda costaba 50 euros, por 8 euros”, cuenta esta joven.

En COPE hemos hablado con Carolina, dueña de una tienda de ropa y complementos de segunda mano en Zaragoza, quien ha contado que “solía tener clientes fijos, pero poco a poco vamos ganando nuevos clientes. Algunos compran ropa que consideran que es más sostenible, pero otros buscan cosas económicas”. “Te puedes encontrar vestidos que en la tienda te pueden costar hasta 50 euros y aquí los consigues por diez euros. O un jeresey de lana, de buena calidad y de marca que pueden llegar a valer hasta 60 euros, nosotros los tenemos a quince euros”, añade. Mobiliario para el hogar y la tecnologñia también son artículos muy demandados por el consumidro.

Los españoles no solo buscan chollos. El 55% de los españoles ha recurrido alguna vez a este mercado para deshacerse de productos que no utilizan. “Tenía el armario lleno de ropa y muchas de las prendas solo las puse una vez o dos. Así que empecé a poner a la venta artículos que ya no usaba”, cuenta Marí, una usuaria de aplicaciones de segunda mano. Otros usuarios como Laura, venden productos que ya no usan y con el dinero que ganan comprar otros productos de segunda. “Mucha de la ropa de mi hijo ya no le vale y está en perfecto estado así que hago lotes y los vendo para que otras familias puedan aprovecharla. Así con el dinero que saco me puedo comprar ropa para mi y para él”, explica.





El empeño de objetos también es una alternativa al alza. “Cada vez son más los que vienen a empeñar objetos. Suelen recurrir a él personas a las que les viene un pago inesperado, como por ejemplo la luz o la compra de libros para los niños, y no cumple los requisitos necesarios para que el banco les haga un préstamo”, explica Luis, propietario de una tienda de segunda mano en Fuenlabrada. “Ellos nos dejan un producto que valga la cantidad de dinero que necesitan y posteriormente lo pueden recuperar pagando unos intereses”, añade.

Ambas alternativas alivian a los consumidores en un momento en el que el coste de la vida no para de crecer. En el caso del empeño, el intermediario consigue de media un 30% de beneficio. Y el producto final para quienes decidan recurrir al mercado de segunda mano puede llegar a ser hasta un 70% más barato que el nuevo.