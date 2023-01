Menos compraventa y caída en la oferta del alquiler con precios al alza: las tendencias inmobiliarias de 2023

Hace ya 19 días que dábamos la bienvenida a un nuevo año, que va a estar marcado, en gran parte, por claves económicas. En esta línea, una de las grandes preocupaciones de los españoles es la vivienda y las previsiones que nos esperan este 2023, tanto en materia de compraventa como de alquiler. El analista económico, Marc Vidal, desgrana las claves inmobiliarias que vienen en los próximos meses.

La compraventa de vivienda en 2023

En primer lugar, analiza qué va a pasar en materia de compraventa. Las transacciones van a caer respecto a lo que ha ocurrido en 2022. "Vamos a tener menos operaciones inmobiliarias, básicamente porque el mercado se está estrechando, sobre todo en la capacidad adquisitiva de las personas, de las familias", explica Vidal. Además, en el ámbito empresarial, destaca "la poca capacidad de inversión que van a tener las empresas por la subida de impuestos, que va a repercutir en que haya menos capacidad de compra".

Respecto a los precios, "seguramente no van a cambiar mucho". Al contrario de lo que se pueda esperar, "no vamos a tener una gran caída de precios", pero sí "una total desaceleración de la subida". Fijándonos en lugares concretos, en algunos "sí podría caer el precio de la vivienda, sobre todo en segunda residencia", pero donde no se va a notar esa bajada es "en las grandes ciudades de España".

El mercado del alquiler en 2023

Por su parte, las previsiones para el mercado del alquiler son más pesimistas, y es que hay tres factores que van a hacer que "se estreche hasta límites insospechados", más aún del 22% que ya ha bajado.

La primera clave pasa por la okupación. Como explica el analista económico, "este país tiene un problema con la okupación desde el punto de vista legal, no hay manera de sacar a la gente cuando se te meten en casa y eso evidentemente hace que muchos de los propietarios tengan bastante miedo de según qué personas pueden entrar en sus viviendas y que luego no se vayan".

Lo segundo a tener en cuenta es "la amenaza de control de precios". Lo que va a provocar es que los propietarios se lo piensen dos veces antes de poner un piso en alquiler. "Van a decir, vamos a ver qué pasa porque como me controlen el precio por el cual yo puedo alquilar mi vivienda o la propiedad que tenga, para alquilarlo por ese precio, no lo pongo en el mercado".

Por último, hay que fijarse en la subida de tipos de interés, sumada a todo lo anterior. En definitiva, como va a afectar a "la capacidad de que la gente ponga en el mercado vivienda para alquilar", el propio mercado se va a "estrechar aún más", provocando que la demanda sea más cara. "Es decir, hay mucha más gente que quiere algo que cada vez hay menos y eso en economía básica repercutirán los precios hacia arriba en alquiler".