Los Tic a la cabeza de la empleabilidad

Las empresas de servicios IT han registrado en el último año, el mayor crecimiento interanual desde enero de 2006. Es uno de los sectores que más crece y se coloca como uno de los puntales de la economía española con un incremento en la facturación del 24,8%. Y aunque el mercado laboral está dando signos de fatiga, este sector continúa con un gran dinamismo, no se ha visto afectado por la crisis. Según datos del último barómetro mensual elaborado por la fundación VASS y el centro de predicción económica CEPREDE, la tasa interanual de creación de empleo tiene un crecimiento superior al 8%. Antonio Rueda, director de la fundación y profesor de la autónoma de Madrid Explica en COPE "contrariamente al clima de incertidumbre que hay en todas las actividades, este sector mantiene unos ritmos de crecimiento y creación de empleo paradigmáticos en el contexto nacional".

100.000 empleos

Y todo indica que este movimiento positivo no va interrumpirse. El 66% de las empresas prevé mantener esa dinámica de aumento de empleo en octubre y noviembre impulsado por los planes de digitalización empresariales, de tal manera que a final de año podría haber un récord histórico "superando las 100.000 contrataciones". Contar con profesionales con las capacidades necesarias es la base de una estrategia empresarial exitosa. Lo sabe bien Jorge que ha estudiado marketing y acaba de terminar un master en Big Data “tiene muchísima proyección y no está dejando de crecer, son competencias transversales, todo lo que tiene que ver con IT está interrelacionado y son muy útiles en cualquier tipo de empresa, haciendo los cursos adecuados puedes cambiar de puesto e ir creciendo”

Puestos sin cubrir

Los datos reflejan que en España hay carencia y fuga de este talento. Según el INE (Instituto Nacional de estadística) el 47% de las empresas que han requerido profesionales con estas competencias han tenido dificultades para encontrarlos. La Asociación de Empresas Tecnológicas Digitales asegura que hay más de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir. Las condiciones de trabajo y los salarios provocan que muchos profesionales salgan de España hacia otros países donde hay mejores oportunidades y condiciones, como Francia, Alemania o Inglaterra donde los salarios se doblan y el trabajo es en remoto. No obstante, en nuestro país son los profesionales mejor pagados. Su salario es un 30% superior a la media.