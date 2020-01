Los Presupuestos, primera tarea del nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno echará a andar el próximo viernes y quiere que se note cuanto antes, después de tantos meses en funciones. Sánchez e Iglesias tienen prisa para desarrollar su inquietante programa económico. En breve se aprobará la subida de las pensiones o del salario mínimo pero saben que la clave para aguantar es contar con unos Presupuestos Generales del Estado que respalden su plan. Si no será imposible que puedan avanzar, que el Ejecutivo tenga estabilidad y futuro. Por eso esta será su primera tarea. La idea es que el consejo de ministros apruebe de manera inmediata el techo de gasto, el primer papel del proyecto, y después las cuentas públicas de 2020 para que reciban el visto bueno de las Cortes antes de la Semana Santa. Aquí no todos los votos que han permitido la investidura están asegurados. Es el caso de los de ERC. Dependerán de la evolución de la situación en Cataluña y de la “tajada” económica que logren sacar los soberanistas.

¿Cómo serán los Presupuestos para 2020? No habrá muchas sorpresas porque la base será el fallido proyecto del año pasado. El documento económico que PSOE y Unidas Podemos han pactado no recoge novedades. Incluye las prometidas subidas de impuestos que sin embargo no parecen ser suficientes para compensar el fuerte aumento del gasto público que nos viene, superior a los 30.000 millones de euros. Bruselas ya lo puso en entredicho en su día y se puede repetir la historia porque con esos mimbres la consolidación fiscal parece una quimera.

Se augura más déficit, más deuda en un contexto de frenazo económico. Según muchos expertos las medidas que se barajan son “palos es las ruedas” que pueden acelerar el parón del crecimiento y del empleo. Más si viene acompañado de la derogación de la reforma laboral del PP. Las patronales ya han advertido de que echar abajo el marco actual puede provocar una oleada de despidos en las empresas. Veremos cuándo y cómo se ejecuta esta promesa. También hasta dónde llega el papel de apagafuegos de la que será futura vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño.