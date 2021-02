Los inversores, pendientes de la inflación, de las vacunas, del Bitcoin... y del cannabis

Los indicadores de inflación han sido las referencias obligadas hoy en los mercados financieros de medio mundo. El IPC de Estados Unidos ha crecido tres décimas en enero, frente a las cuatro del mes anterior. La tasa anual se mantiene en el 1,4 por ciento. Por su parte, las ventas al por mayor en EEUU han aumentado mucho más de lo que se esperaba. Han crecido un 1,2 por ciento en diciembre, cuando un mes antes apenas habían aumentado un 0,3 por ciento. La inflación en China ha aumentado tres décimas en enero, aunque se ha contraído en ese mismo porcentaje en tasa interanual. Además, en China han repuntado los precios industriales. Es su primera subida de los últimos doce meses. En Alemania los precios subieron ocho décimas en enero. Se ha ajustado a las previsiones de los analistas.

En España el dato de IPC se publicará el viernes. Según el indicador adelantado que que dio a conocer el INE hace unos días, la tasa de inflación ha crecido una décima en enero respecto a diciembre, con una tasa interanual del 0,6 por ciento. Ha sido su primer registro en positivo después nueve meses con lecturas negativas. Son referencias importantes, ya que indican si se está produciendo un repunte de la actividad económica y, por tanto, permiten entrever cuándo comenzarán a subir los tipos de interés.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado hoy que pasará tiempo antes de que el BCE tenga que preocuparse por un repunte de la inflación. Considera que el organismo que preside debe mantener su política monetaria acomodaticia y que el apoyo fiscal directo a debe continuar, al menos, hasta finales de año. Esta tarde se espera la comparecencia del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.

Los analistas creen que la economía mundial se recuperará con rapidez a partir del segundo trimestre al mismo ritmo que aumenten las vacunaciones. Todos los sistemas sanitarios del mundo se miran en el espejo de Israel, que ha conseguido ya la inmunidad de rebaño, o está a punto de hacerlo, tras haber vacunado ya a un 70 por ciento de su población. En España la cifra no llega al 5 por ciento. En Estados Unidos la cifra es mejor, con un 13 por ciento de su población ya inmunizada.

El índice Ibex 35 ha cerrado en 8.065 puntos, con baja de un 0,44 por ciento. Han subido pocos valores. Entre ellos, Telefónica, Repsol y algunos bancos. Ganancias también en Solaria, que ayer cayó más de un 11 por ciento tras publicar resultados. Por su parte, Naturgy ha bajado ligeramente. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que “en las excepcionales circunstancias actuales”, tiene sentido establecer mecanismos para impedir que empresas extranjeras tomen posiciones importantes en compañías estratégicas españolas. El gobierno estudia vetar la oferta parcial de compra que ha lanzado el grupo australiano IFM sobre Naturgy.

En los demás mercados, el Bitcoin, que ayer marcó máximos históricos por encima de 48.000 dólares, hoy se paga mucho más abajo, a poco más de 44.000. Las oscilaciones de esta criptomoneda son realmente circenses, con una volatilidad extrema. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han advertido sobre los riesgos que entraña la inversión en criptodivisas. Señalan la complejidad, la volatilidad y la falta de transparencia de este tipo de inversiones y recuerdan que no cuentan con las mismas garantías que otros productos financieros. No son adecuadas para inversores minoristas. Hoy ha sido la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, la que ha lanzado una advertencia sobre los riesgos de invertir en criptodivisas debido a la ausencia de regulación y a la falta de garantías. La normativa actual no considera al Bitcoin ni un instrumento financiero, ni un medio de pago, ni encaja bien en ninguna categoría existente de productos o servicios financieros. De la Cueva ha dejado claro que las criptomonedas, -por su gran volatilidad y por la ausencia de un emisor reconocible-, pueden provocar cuantiosas pérdidas a los inversores no profesionales.

La sesión de hoy en los mercados ha dejado otra curiosidad. Las acciones de empresas relacionadas con el cannabis han subido con fuerza en la Bolsa de Nueva York. Los inversores apuestan por su despenalización en Estados Unidos tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Un foro de Internet (Reddit, el mismo que provocó grandes movimientos en GameStop y otros valores) ha alimentado las subidas de compañías productoras de marihuana en EEUU, como Canopy, Tilray y Aphria.