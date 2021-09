Los españoles más preocupados que nunca por su economía personal

Quienes más perciben esta situación negativa son los que pertenecen a la llamada generación X, son los nacidos entre finales de los 60 y principios de los 80. 6 de cada 10 españoles de esta generación reconocen que nunca antes habían estado tan preocupados por su economía. Seguidamente se sitúan los españoles de entre 22 y 37 años, mientras que, en el caso de los mayores de 65 años, la mitad afirma que en ningún otro momento habían sentido tanta incertidumbre por su situación económica. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School explica a COPE “la gente mayor está preocupada porque ven que se aleja la posibilidad de cobrar una pensión, la siguiente generación está viendo que tienen que trabajar más a cambio de menos dinero porque la competitividad de los países emergente así lo exige”. La preocupación afecta a todas las franjas de edad y el 42% reconoce que sus recibos crecen a un ritmo mayor que sus ingresos lo que aumenta la el pesimismo de nuestra situación, de nuestro bienestar general y de la vida diaria, así lo afirma el 41%, 3 puntos por encima del año pasado

Una cuarta parte de la población no puede pagar a tiempo sus recibos

La realidad es que el porcentaje de españoles que no puede cumplir a tiempo con los plazos, según el informe europeo de pagos de Intrum, también se ha incrementado en los últimos 12 meses en cuatro puntos llegando al 24 %. Los ingresos están por debajo de los gastos “esto es incuestionable, tienes que seguir pagando una hipoteca, la luz que continúa batiendo récords, sube la gasolina, el transporte, todo sube y seguimos con los mismos sueldos, es normal que caigamos en la melancolía y la frustración”.

Y si nos comparamos con nuestros vecinos europeos el desánimo aumenta “nuestro nivel de seguridad y garantías de ingresos es menos seguro que el de Francia o Italia, percibimos que saldremos más tarde de la crisis y eso es una realidad”

Pedimos menos créditos

Por eso España es uno de los países más cautelosos con el endeudamiento, a pesar de los bajos tipos de interés estamos entre los 5 que menos créditos pedimos, tres cuartas partes de los españoles reconocen ser más cuidadoso a la hora de endeudarse. “La primera víctima de una crisis es la seguridad necesitamos dormir tranquilos y no nos acabamos de creer la recuperación” Además no olvidamos la crisis pasada “con millones de parados, le hemos cogido miedo y buscamos no gastar más de lo que entra, algo que no ocurría hace 25 años”