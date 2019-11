Los empresarios piden a Torra que pare los bloqueos en La Junquera

Sánchez Llibre, el máximo responsable de Fomento del Trabajo, es contundente. Exige al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que actúe y evite los bloqueos en el paso fronterizo de La Junquera. Considera que es “la autoridad competente” ya que la gestión del tráfico allí está en manos de los Mossos d'Esquadra.

El presidente de la patronal catalana dice que no va a parar hasta que lo resuelva porque habla “de economía no de política”. Si no lo hace “Cataluña se empobrecerá, se aislará y nosotros no estamos en esa dirección”.

Sánchez Llibre asegura que “bloquear las infraestructuras, bloquear la AP-7, bloquear la conexión entre Cataluña y Francia es hacerle un daño económico muy importante”. “Pensemos en la economía, pensemos en los empresarios, pensemos en los autónomos y en todas aquellas personas que transportan mercancías e incrementan la actividad económica en el país”, ha añadido.

Sánchez Llibre ha hecho estas declaraciones tras asistir a un desayuno informativo protagonizado por el presidente de Seat, Luca di Meo. Es la principal empresa de Cataluña y lógicamente también se le ha preguntado por lo que está pasando en esa comunidad autónoma. Di Meo ha señalado que la imagen que proyecta Cataluña "no ayuda a los diferentes inversores a facilitar la idea de que hay que apostar" en esta región porque "necesitan claridad, visión a largo plazo y estabilidad" y “ahora las cosas son un poco diferentes”.

Di Meo ha explicado que durante dos semanas se vieron "forzados a parar" la fábrica de Martorell durante un día, lo que supone, ha especificado, "muchas decenas de millones de euros de ingresos para Seat". "La razón de ese parón -ha proseguido- es que técnicamente nadie nos aseguraba que las piezas pudieran llegar a las fábricas, unido al miedo de que la gente pudiera venir a su puesto de trabajo sus 8 horas y estuvieran parados en la línea" de producción.