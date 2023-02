Los concesionarios califican de "disparate" el coche eléctrico para 2035: "España está muy alejada"

Aún sigue en el aire el anuncio de la Unión Europea sobre la implementación de los coches eléctricos para 2035. Y es que, desde que la Eurocámara respaldase el veto a los vehículos de combustión a partir de ese año, no se ha parado de debatir si esto sería posible o no, sobre todo en nuestro país. Esto podría ser un problema para los ciudadanos españoles, y para muchos sectores dentro del mundo del automovilismo. De hecho, uno de los más afectados sería el de los concesionarios, entre otros. En COPE hemos hablado con el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, quien se ha mostrado muy tajante a la hora de responder si podríamos llegar a 2035 con lo que están pidiendo y planteando desde Bruselas: "No es posible porque hoy se están vendiendo 30.000 coches eléctricos, con lo cual al final es absolutamente imposible llegar a 2035 vendiendo solamente vehículos eléctricos".

Audio





La venta de coches eléctricos ha aumentado (en el último año se vendieron más de 30.000), pero no al nivel que lo hacen los vehículos de combustión, que en 2022 se vendieron "algo más de 900.000 automóviles", aunque aún siguen a la caza de la cifra 'saludable' para el sector, que estaría entre 1,2 y 1,4 millones de coches, que es lo que tendría que vender un país que tiene 40 millones de habitantes, según nos contaba Gerardo Pérez. Respecto a los eléctricos, estos "están creciendo con planes de ayudas e incentivos", aunque señala que aún es "insuficiente".

Audio





El primer problema que tiene España es que no tiene suficientes infraestructuras: "Tendrían que, durante 4 ó 5 años, establecer las infraestructuras de recarga necesarias para que el consumidor tenga la tranquilidad de que va a poder cargar su coche. Y eso lo que tiene que hacer el Gobierno es agilizar los trámites de poner un cargador en vía pública, porque hay muchos pendientes de autorización", comenzaba diciendo, añadiendo que se ganaría tiempo al desarrollo tecnológico y así permitir que el vehículo tenga más autonomía. "Hay que poner una red de recarga de 350.000 puntos en España, ayudar a que los vehículos bajen de precio -que haya incentivos a la compra de vehículos-, y luego dar tiempo a la tecnología para que la autonomía de los coches sea mayor. Parece que 12 años es tiempo, pero no el suficiente que necesita el consumidor para poder optar a que todos sus trayectos sean con vehículos eléctricos", señalaba.









Los puntos de recarga y la autonomía, algunos inconvenientes

Actualmente, un coche eléctrico tiene una autonomía real de 400 kilómetros -los que más tienen, porque esta cifra suele ser menor-. Esto quiere decir que, un viaje de Sevilla a Galicia (alrededor de 830 kilómetros), tendría que hacerse con varias paradas largas para recargar el coche. Y en esto hay que tener cuidado, tal y como explica el presidente de Faconauto: "El problema es que si no quieres dañar la batería tienen que ser recargas lentas, en corriente alterna, y eso impide el que en un viaje podamos hacer una carga. Si la carga es rápida dañamos algo la batería, y es verdad que podemos continuar pero hoy día una carga rápida se está tardando también entre 45 minutos y 1 hora", argumentaba, añadiendo que a esto hay que sumarle que los puntos de carga son "insuficientes" en nuestro país.

Audio



Hay otro inconveniente, y es que los plazos para ponerlos son entre un año y medio y dos años. Además, ahora mismo "no se ha puesto el terreno para que pueda haber este desarrollo tecnológico que necesita un cambio tan radical como que todos los coches sean eléctricos", decía el presidente de la patronal de concesionarios. A pesar de esto, él aseguraba que para todos ellos esto es una gran oportunidad para renovar todo el parque español que son alrededor de 29 millones de coches. Sin embargo, en su opinión, "está totalmente alejado de la realidad y es un disparate lo que se está proponiendo desde Europa" porque "sería renovar 1 millón de coches al año, que es el mercado total que tenemos ahora mismo". Asimismo, los fabricantes alertan de la destrucción de empleo que se puede producir en caso de darse lo que quiere Bruselas para 2035. Aunque desde la patronal no pierden la esperanza de que esta situación se revierta con el paso del tiempo.