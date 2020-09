Los cazadores de gangas aprovechan los precios de derribo que ofrecen numerosos valores de la Bolsa

Hoy entra dinero al mercado. Por fin, entra dinero al mercado. La Bolsa, de momento, ha respetado los últimos niveles técnicos de soporte. Se está perfilando un suelo más o menos sólido, lo que ha alentado a los compradores institucionales. Los inversores más resueltos, los cazadores de gangas, empiezan a aprovechar los bajos precios que ha dejado la última semana. Una semana para olvidar, con una caída de más de un 4 por ciento. Ha sido la cuarta semana consecutiva con números rojos. En realidad todo este año es para olvidar, con una pérdida acumulada del 30 por ciento.

Los más valientes están tomando posiciones con vistas a una recuperación a corto plazo y, sobre todo, de cara al medio y largo. No parece descabellado, por ejemplo, hacer cartera con Santander a poco más de un euro y medio, en BBVA a poco más de dos o en Telefónica a menos de tres euros por acción. Estos tres valores cotizan más de un 50 por ciento por debajo de los precios que tenían al cierre del pasado ejercicio. Nadie olvida que los bajos precios en Bolsa no garantizan que no haya nuevas caídas, pero nadie duda tampoco de que los niveles actuales ofrecen una oportunidad histórica de tomar posiciones a precios de derribo.

El índice Ibex 35 sube un 1 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 6.690 puntos. Suben todos los valores del índice, en especial Arcelor, los bancos y las empresa relacionadas con el turismo, que han sido las más castigadas por los efectos de las dos oleadas de la pandemia de Covid-19.

Alarmantes datos macroeconómicos

Los inversores hoy hacen de tripas corazón, a pesar de que siguen muy preocupados. Las cifras de la nueva oleada de contagios por coronavirus son cada vez más alarmantes, tanto como los indicadores macro económicos. La incipiente recuperación de la economía puede frenarse en seco. Y los mercados se resienten. Además continúa la incertidumbre política en Estados Unidos, sigue el enfrentamiento comercial entre Washington y Pequín y las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit. Pero los inversores también son conscientes de que difícilmente pueden verse en el futuro precios tan castigados como en estos días. Los más optimistas aportan un par de esperanzas a tener en cuenta. Primero la posibilidad de que en los próximos meses haya en el mercado una vacuna eficiente y segura contra la Covid-19. Segundo, que el Congreso de Estados Unidos sea capaz de alcanzar en breve un acuerdo para un nuevo plan de estímulos fiscales por 2,2 o incluso 2,4 billones de dólares.

Esta semana se conocerán numerosos indicadores de inflación. Son los datos adelantados correspondientes a mes de septiembre. Hoy, el IPC de Francia. Mañana, los de España y Alemania. Además, mañana los mercados dispondrán de los datos de confianza del consumidor y empresarial en la zona euro, mientras desde Estados Unidos llegarán la balanza comercial y el índice de confianza del consumidor. Son referencias importantes. Nadie olvida que dos terceras partes del PIB estadounidense descansa directamente en el consumo privado.

El miércoles se publica el IPC de la zona euro, junto con el paro de Alemania y el PIB del Reino Unido. También se esperan los indicadores de actividad en el sector industrial y de servicios de China. Pero la gran referencia del miércoles es el PIB de Estados Unidos. Puede mover por sí solo a los mercados de acciones y de divisas. El jueves se conocerán los datos de actividad manufacturera y de servicios en España. El Tesoro colocará el jueves bonos y obligaciones. El gran fin de fiesta llegará el viernes con las cifras de paro de Estados Unidos. Se espera que la tasa de desempleo se reduzca una décima, hasta el 8,3 por ciento. Los expertos creen que la economía estadounidense generó el mes pasado en torno a 875.000 puestos de trabajo no agrícolas. En el mes de agosto creó 1,3 millones.