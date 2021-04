Ligeras ganancias a la apertura de la Bolsa a la espera de los índices de actividad en el sector servicios

La Bolsa arranca el día con poco movimiento. Los inversores, de momento, se limitan a esperar y ver. Hoy se conocerán en Europa los índices de PMI de actividad en el sector servicios. Son datos que habitualmente se estudian con lupa y que suelen influir sobre la marcha de los mercados.

Las referencias procedentes del ámbito sanitario no so malas. Ha aumentado el ritmo de vacunaciones. Sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países. Los mercados han cotizado cotizan por anticipado en las últimas semanas la progresiva vuelta a la normalidad que se irá produciendo según las vacunas vayan doblegando la pandemia. El pero se encuentra en que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ha comenzado a relacionar la vacuna de AstraZeneca con la aparición de coágulos de sangre en algunas personas, aunque la EMA no ha conseguido identificar el vínculo ni la causa. En las próximas horas las autoridades sanitarias volverán a pronunciarse sobre esta vacuna.

Además, las Bolsas se benefician por las inyecciones de liquidez que están realizando los grandes bancos centrales y numerosos gobiernos. Y los mercados lo agradecen, a pesar del lastre que supone el temor a una nueva oleada de la pandemia por coronavirus. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que no conviene tener prisa a la hora de retirar los estímulos económicos. Es necesario asegurarse suficientemente de que la economía está recuperándose con solidez antes de desmontar los programas de ayuda.

Hoy se conocerán la balanza comercial de Estados Unidos y las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que no tocó su tipo de interés oficial, que continúa entre el cero y el 0,25 por ciento. Tampoco modificó su programa de compras mensuales de activos. Su presidente, Jerome Powell, despejó muchas incógnitas. Dejó claro que mantendrá el precio del dinero al menos hasta finales del año 2023, a pesar de que espera un progresivo aumento de la inflación y a pesar de la tensión que se vive en el mercado de bonos. La Reserva mejoró de forma notable sus previsiones de crecimiento para este año desde el 4,2 hasta el 6,5 por ciento. Espera, además, una mayor reducción de la tasa de paro. Estima ahora que el año terminará con un desempleo del 4,5 por ciento, frente al 5 por ciento anterior.

A este lado del charco, el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, estima que el crecimiento del PIB del país no alcanzará el 3,3 por ciento este año, que es la cifra que pronosticaba anteriormente. Sin embargo, considera que el próximo ejercicio será mejor de lo esperado inicialmente. Ayer el Fondo Monetario, en su asamblea de primavera, mejoró cinco décimas su previsión de crecimiento para la economía española en este año, hasta el 6,4 por ciento. Mantiene su estimación de un 4,7 por ciento para 2022. En el ejercicio pasado el PIB español se contrajo un 11 por ciento.

La Bolsa de Nueva York aguantó ayer sin demasiados vértigos en la zona de máximos históricos. La Bolsa de Francfort y también el índice paneuropeo Stoxx 600 están en niveles nunca antes vistos. Dentro de casa, el índice Ibex 35 arranca el día en 8.645 puntos, con una tímida ganancia del 0,10 por ciento. En lo que va de año acumula ya una revalorización superior al 7 por ciento. Pero todavía está muy lejos de los 16.000 puntos que tocó a finales del año 2007. Dudan los bancos, pero suben Telefónica y las empresas relacionadas con el turismo. Sube Laboratorios Grifols, que sigue aumentando su presencia en Estados Unidos. Por el contrario, sigue débil Siemens Gamesa. Ayer cayeron las empresas relacionadas con las energías renovables, tras conocerse que Estados Unidos amenaza con imponer aranceles a las compañías eólicas españolas por un supuesto caso de “dumping”, es decir por vender por debajo del precio de coste.