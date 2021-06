Las reservas hoteleras alcanzan niveles previos a la pandemia, pero sujetas a la volatilidad

Los hoteles ya registran cifras de reservas previas a la pandemia. La recuperación comenzó con el fin del estado de alarma. A partir del 9 de mayo pasaron del 57% al 87% según datos de portales especializados como Site Minder. En Málaga, Valencia o Barcelona incluso superan números de 2019 mientras que nivel medio mundial está en un 67% de cifras prepandemia. La tendencia, sin duda, es buena. Pero hay que ser prudentes porque la fotografía tiene matices. Por un lado, las políticas de cancelación gratuita impulsan las reservas ante la posibilidad de retirarse en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. No hay que olvidar que seguimos en pandemia y que seguimos sujetos a la evolución sanitaria no sólo en España sino también en los principales países emisores como son Reino Unido, Francia o Alemania. “Las reservas ya no son un termómetro tan exacto como antes, las ventas que se tienen en una fecha pueden caerse casi por completo en cuestión de días” nos dice Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo quien además destaca otro de los matices y es que ahora mismo el 40% de la planta hotelera sigue cerrada.

La demanda nacional es la que impulsa el turismo

“Está funcionando el turismo nacional, islas, costas, estamos teniendo muchas reservas y pendientes de cómo evoluciona el mercado británico. Estamos mejor que hace un año, pero no hemos recuperado niveles de 2019” nos dice Carlos Garrido, al frente de varias agencias de viaje en Madrid y presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) quien augura “que el mes de agosto será mejor porque habrá avanzado la vacunación” aunque también nos señala que mientras no arranque el turismo emisor y el de negocios la agencias seguirán teniendo una situación muy complicada. Prueba de las ganas de viajar que tenemos los españoles lo reflejan cifras de ocupación como la del Hotel Golden de Benidorm, su director, Daniel nos confirma que “estamos casi rozando el 84% de ocupación, pensamos que seguirá subiendo, las perspectivas para agosto e incluso para septiembre son aún mejores”. Imagen bien distinta a la que nos ofrece Antonio Roses, que es presidente de la Asociación Hotelera de Santa Ponsa, una zona de Mallorca donde el 85% del turismo que se recibe es británico que nos dice que a pesar de Baleares esté en la lista verde del Reino Unido las reservas no terminan de despegar por los brotes de los últimos días.





Los campings llegarán al 90% de ocupación y el turismo rural mejor que antes de la pandemia

Hay cifras que reflejan que seguimos buscando espacio y autonomía para unas vacaciones seguras frente al coronavirus. Los alojamientos rurales prevén una ocupación media 46% lo que supone 5 puntos más que en el verano de 2019. Murcia, Navarra y Andalucía lideran las reservas según portales especializados. Y la Federación Española de Campings prevé una ocupación del 80% gracias, en un 90%, al turismo nacional.