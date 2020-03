Las medidas económicas contra el coronavirus que ha tomado el mundo y que no ha tomado España

Vivimos fechas inciertas. Nos enfrentamos a un enemigo silencioso, que no acumula bajas y es invisible. Un enemigo común que está afectando a todos los rincones de la tierra y que no hace distinciones entre las diferentes clases sociales. Estamos en guerra contra el SARS-CoV-2 (nombre técnico del temido coronavirus), y como en todas las guerras, la economía debe adecuarse a los tiempos convulsos que atravesamos. La emergencia sanitaria ha influido de forma directa en la economía dejando a entrever el comienzo de una nueva crisis económica. Por ello, las medidas que están adoptando los gobiernos son básicas.

Este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un ambicioso paquete de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la crisis del coronavirus. Además de destinar fondos a la investigación científica con el fin de encontrar una vacuna para el COVID-19, las medidas adoptadas por el Gobierno se resumen en la movilización de 200.000 millones de euros, 117.000 de ellos públicos, lo que supone un 20% del PIB español.

Particulares

Las partidas incluyen 600 millones que irán destinados a las prestaciones sociales básicas de las Comunidades Autónomas para amortiguar el impacto de la crisis en aquellos que más puedan sentirlo. Sánchez también anunció que aquellos que sufran un ERTE tendrán derecho a una prestación incluso aunque no cumplan los requisitos habituales del sistema. Asimismo, los autónomos que demuestren haber sufrido pérdidas importantes debido al descenso de la actividad también podrán acceder a una ayuda y no pagarán las cuotas a la Seguridad Social.

Empresas

Para las empresas, el Gobierno pondrá a su disposición liquidez por valor de 100.000 millones. Además, aquellas compañías que se decanten por aplicar un ERTE a sus trabajadores en lugar de despedirles quedarán exentos de pagar las cuotas a la Seguridad Social que habitualmente se contemplan en estos casos. Por último, el Gobierno blindará las empresas españolas estratégicas para impedir que entidades o fondos de inversión extranjeros puedan hacerse con ellas durante esta situación de inestabilidad.

Estados Unidos

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este martes un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de 1 billón de dólares, en el que se incluye el envío de "cheques" con efectivo a los ciudadanos "de manera inmediata", para contener el impacto económico del coronavirus.

"Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (...) Los estadounidenses necesitan efectivo ahora", aseguró Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al delinear algunas de las propuestas del multimillonario plan de estímulo fiscal que presentó al Congreso.

Treasury Secretary Steven Mnuchin: President @realDonaldTrump has authorized the deferral of $300 billion in payments to the IRS. pic.twitter.com/aLXq2oN5gP