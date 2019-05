Las falacias fiscales de Sánchez

Es un debate recurrente en España, el de si pagamos muchos o pocos impuestos. A continuación analizamos si son válidos o no los argumentos que utiliza el Gobierno para justificar la fuerte subida fiscal que viene.

¿En qué se apoya el Gobierno para decir que pagamos pocos impuestos?

En la presión fiscal, el porcentaje de la recaudación obtenida por un Estado en proporción al PIB. El año pasado los ingresos ascendieron en España al 38,9% del PIB, casi ocho puntos menos que el promedio de los países de la eurozona. En el programa de estabilidad que el Gobierno envió el martes por la noche a Bruselas se ha comprometido a elevar esa cifra hasta el 40,7% del PIB a finales de 2022. En Francia este indicador supera por ejemplo el 50%, según los datos que maneja la OCDE.

La presión fiscal ¿es un indicador válido?

No, no se puede utilizar la presión fiscal para decir que los impuestos son altos o bajos en un país. El Gobierno crea confusión al usarlo como sinónimo de que hay recorrido para aumentar la fiscalidad. Lo utiliza como coartada. Oculta que los tipos de gravamen que soportan los españoles son tan altos, o mayores incluso, que los de los países con mayor presión fiscal. Justificar nuevas subidas echando mano de este argumento llevaría a afirmar por ejemplo que en España deberían elevarse los impuestos en las zonas más deprimidas porque allí la recaudación es relativamente más baja. No tiene sentido. Al final los problemas de recaudación vienen por las altas tasas de paro, la baja productividad o los agujeros que tiene el sistema, por no hablar de la economía sumergida.

Entonces ¿son altos los impuestos en España?

Lo son. El indicador que mejor lo refleja es el del esfuerzo fiscal. Es conocido como el Índice de Frank, por las mediciones que sugirió a mediados del siglo XX este académico estadounidense. La fórmula pasa por dividir la presión fiscal entre el PIB per cápita. A continuación se multiplica el resultado por 1.000. El valor final permite comparar qué países exigen un mayor o menor nivel de esfuerzo fiscal a los contribuyentes. No es igual quitarle el 50% a un danés que gana de media más de 3.500 euros brutos al mes que a un español que no llega a los 2.000 euros. Los últimos datos reflejan que nuestro esfuerzo fiscal está próximo al de los franceses o finlandeses y por encima del sufren los alemanes. Por tanto en España no se pagan pocos impuestos como nos quiere hacer ver el Gobierno. Todo lo contrario.

¿Cuánto nos van a subir los impuestos?

De momento Sánchez se ha comprometido a subir en 5.654 millones de euros el próximo año. Eso es lo único que ha detallado a Bruselas. Sin duda habrá más hasta 2022 si nos atenemos al aumento de la recaudación que ha fijado. Por cierto, se ha publicado que son unos 26.000 millones aunque el economista José María Rotellar dispara esa cifra en COPE. Calcula que el 35,1% de presión fiscal sobre el PIB de 2018 son algo más de 424.000 millones de euros y el 37,3% sobre el PIB de 2022 que fija en el programa de estabilidad suponen 520.000 millones. En otras palabras, habla de 95.500 millones adicionales. Traducido al bolsillo. En 2022 cada español pagará 2.000 euros adicionales por impuestos. Por contribuyente, casi 5.000 euros más que en 2018.

¿A quién afectará la subida de impuestos?

El Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que afectarán a los ricos y a las empresas. Tampoco es verdad. Es cierto que se incrementa el IRPF a las rentas más altas y que aumentará el tipo mínimo de Sociedades para las grandes compañías. Sin embargo, subidas como la de la fiscalidad del diésel o el incremento de las cotizaciones sociales impactan de lleno en la clase media por mucho que lo intente ocultar el Ejecutivo. También terminaremos notando en el bolsillo la tasa digital o la Tobin, la que gravará las transacciones financieras.

¿Cuándo entrarán en vigor el alza fiscal?

Sánchez pretendía que estas subidas fiscales ya estuvieran en vigor pero el rechazo a sus cuentas públicas, donde estaban incluidas, o la convocatorio electoral obligó a meterlas en el cajón. La idea es que sean efectivas a partir del 1 de enero, en teoría ya con los nuevos Presupuestos aprobados. El resultado obtenido el domingo por Sánchez facilita las cosas.