Las 'fake news' del gobierno sobre el impuesto de sociedades

Desde que llegó a Moncloa, Pedro Sánchez ha planteado como uno de sus grandes objetivos hacer una reforma fiscal para recaudar más dinero. Y como objetivo prioritario se marcó el impuesto de sociedades. Aumentar el gravamen a las grandes empresas bajo las premisas de que en España es donde la fiscalidad es más baja y que quien más gana más debe de pagar. Ahora mismo, 17 expertos estudian cómo llevarla a cabo y asistimos a un baile de declaraciones y contradeclaraciones entre los miembros del gobierno sobre si finalmente se va a reformar o no. Podemos mantiene que se deben subir, ya que el propio Pablo Iglesias decia que es prioritario. La Vicepresidenta segunda Nadia Calviño negaba la mayor en este momento económico, y la titular de Hacienda Maria Jesús Montero ha dicho una cosa y la contraria en pocas horas.

"DATOS MANIPULADOS"

Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales AEDAF han desmontando todos los argumentos del gobierno de manera contundente. Con datos recogidos de la Agencia Tributaria concluyen que estamos en el puesto 28 en competitividad en cuanto a los impuestos que pagan las grandes empresas. Es decir, “hay 27 países de la OCDE cuyo impuesto de sociedades les hace mucho mas competitivos”. Porque no se trata solo del tipo directo. Hay que tener en cuenta las bases, los resultados de la empresa, otros gravámenes, y deducciones.... La tributación efectiva y en España “está próxima al 25%” según ha destacado su presidenta Estella Raventós. Y acusa al Gobierno de hacer públicas cifras que no son reales: “No se puede hacer llegar a la opinión pública unos datos manipulados que no reflejan la realidad de las empresas"

PERAS CON MANZANAS

El coordinador del Grupo de Expertos Asesores Internos de Aedaf, Daniel Gómez Olano, señala la “desinformación” desde el Ejecutivo. Estos tipos de tributación que ofrecen “supone un insulto a la inteligencia". "No se pueden mezclar peras con manzanas, si se quiere conocer la tributación efectiva tendrá que comparar la tributación con los resultados en España no en el mundo” Con todo ello, “se desincentiva a las empresas, todo lo contrario de lo que se necesita con la situación económica y la tasa de paro”.