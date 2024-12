Una joven de Andalucía pierde las llaves de su casa en Suiza y lo que le obliga a hacer la inmobiliaria sería impensable en España: "Tienes que..."

A nadie se le escapa que olvidarse las llaves dentro de casa o perderlas puede salirnos por un pico. ¿Quién no ha necesitado en algún momento los servicios de un cerrajero que nos ayude a abrir la puerta para poder entrar de nuevo en casa? Una labor que nos puede salir por unos 100 euros.

Si además tenemos que sumarle el coste que supone hacer una copia por haber perdido las llaves, la broma puede sumarle otros 15 euros, dependiendo del tipo de llave y del establecimiento que elijamos, según explica la empresa grabadosel13.

Una cantidad sin duda alta pero que nada tiene que ver con lo que puede costar en otros países como Suiza.

Daniel Morillo, cerrajero acreditado de UCES, aclara cuáles son los precios razonables de los cerrajeros

900 francos

A su coste se ha referido precisamente una española que reside en el país. En su cuenta de TikTok, @anamarinalasso, Ana Marina Lasso, ha confesado a sus seguidores que una copia en este país de Europa Central, le puede salir por "900 francos" (unos 960 euros).

Ante el asombro de sus seguidores, Ana ha explicado la razón que justifica este precio tan elevado. "Se trata de una llave maestra, la típica que abre todas las puertas, la del portal, la del garaje, la del buzón, lo abre todo y obviamente la de mi casa".

Reconoce que efectivamente una llave maestra "no cuesta 900 francos", si bien en Suiza hay que desembolsar esta cantidad tan elevada por una razón implícita.

"Resulta que si tú pierdes las llaves, estás poniendo en peligro tanto tu casa y tu seguridad como la de tus vecinos".

Claro está que esa llave "no abre la puerta de sus casas particulares", pero sí otras comunes "como la del portal o la del garaje", justifica la joven andaluza.

¿Qué ocurre entonces? Pues la inmobiliaria, "que se preocupa muchísimo por tu seguridad", te dice que "tienes que cambiar absolutamente todas las cerraduras y volver a cambiar todas las llaves".

Ana reconoce que no habla de oídas. Que ella misma lo vivió en primera persona tras perder las llaves de casa. "He estado un mes sin encontrarlas, por eso ayer cuando aparecieron no sabéis el alivio que me dio porque tenía que pagar 900 francos", respira tranquila.

Alamy Stock Photo Suiza

Encontrar una llave perdida en suiza es fácil

Según explica Ana Marina Lasso, en Suiza "todas las llaves están codificadas y vienen con un número" de forma que si las pierdes se pueden encontrar m fácilmente.

Además reconoce que hay diferentes puntos en la ciudad donde se recogen los objetos perdidos, de forma que cualquiera que las encuentre las puede dejar allí sin complicarle demasiado la vida.

De hecho, ella misma se registró en varios sitios por si encontraban sus llaves. Es más, si esto sucedía, se las enviaban "directamente a casa".

En su caso reconoce que ha tenido suerte pero que a partir de ahora para prevenir sustos futuros y tener que pagar si se vuelve a encontrar en una situación similar, se comprará un AirTag, un dispositivo de localización desarrollado por Apple.

Las respuestas a su publicación no se han hecho esperar. Algunos mensajes le recuerdan que el seguro de casa cubre la pérdida de las llaves, si bien Ana Marina reconoce que no cuenta con él.

Otros advierten que "no tiene sentido" ese precio tan alto. "Los bombines del portal, accesos y garaje, no puede ser tan caros" y le recuerdan que existen llaves que "se pueden codificar electrónicamente para impedir el uso si se pierden".