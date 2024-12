Una universitaria mexicana va a trabajar a Cáceres, envía su curriculum y lo que sucede le obliga a regresar a su país: "Sufrí"

En los últimos 10 años, la presencia de extranjeros en nuestro mercado laboral ha crecido significativamente, hasta alcanzar el 13,6 % de los ocupados.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la composición de trabajadores extranjeros en España ha cambiado en la última década. Rumanía, Marruecos e Italia se mantienen como las principales nacionalidades, junto con Colombia y Venezuela.

La hostelería, agricultura, construcción, el servicio doméstico, la agricultura o el sistema agrario, son los sectores donde se concentra un buen número de estos trabajadores.

La inmigración ha sido clave en el crecimiento de la población activa en España, representando el 90 % del aumento desde 2021 y cerca del 70 % de los empleos creados desde 2019, según Fedea.

Pau Elsie es una de las trabajadoras extrajeras que eligió España para venir a trabajar. En su cuenta de TikTok @pauelsie ha explicado las razones que la llevaron a buscar trabajo a nuestro país y el motivo por el que al poco tiempo, decidió regresar.

Pau estudió en una universidad de México y durante la pandemia de la covid-19 decidió mudarse a vivir junto a su novio a Cáceres, en Extremadura. "Él no tenía la residencia mexicana, es más difícil conseguirla que la española", explica en la grabación que cuanta con casi 500 'me gusta'.

Y en esta "ciudad pequeñita en España, muy cerca de Portugal" residieron ambos hasta "hace dos meses", cuando decidieron regresar a Ciudad de México.

"Sufrí mucho"

"Mis amigos, mi familia y gente de Extremadura me han preguntado por qué dejamos España y Europa", explica. Y la razón principal, aclara fueron los "temas de trabajo".

En su caso, "fue muy difícil encontrar un buen trabajo durante el tiempo que estuve ahí. Sufrí mucho. De hecho, sabía que había un problema de desempleo en España, pero no que era tan grave, y sobre todo en Extremadura".

No obstante reconoce que su regreso a México no solo tuvo que ver con el trabajo. "Hubo también otros factores personales que fueron completamente mi responsabilidad o mi culpa".

Pau relata que llegó a Cáceres "recién graduada", pero su título es como "si no valiera". "No lo tenía homologado. Llegaba con él y la gente no ubicaba mi universidad, aunque es de renombre. Tampoco tenía contactos, y la poca experiencia de México, es como si no valiera en España".

aplicó "a un montón de vacantes"

En España aplicó "a un montón de vacantes". "Enviaba curriculum, hacía entrevistas, aprendí un montón de cosas de marca personal y aún así, nada", lamenta la tiktoker mexicana.

Tras varios meses sin encontrar empleo, se planteó regresar a su país "Vimos que México había estado creciendo muchísimo y que varias empresas se movían para allá, al contrario de España, que se estaban yendo".

En España era todo lo contrario. De 100 vacantes a las que aplicaba, me respondía uno" Pau Elsie TikTok @pauelsie

Algo que en su caso pudo constatar porque nada más llegar, se puso a buscar trabajo y en solo dos semanas encontró uno.

"De todas las vacantes a las que apliqué, el 80% más o menos me respondieron, mientras que en España era todo lo contrario. De 100 vacantes, me respondía uno".

Reconoce que en México "están muy abiertos al tema del trabajo en remoto, que hay muchísimas empresas internacionales" y que en lo que se refiere a emprendimiento o de trabajo como autónomo, allí es mucho más fácil".

En su caso, su aventura en España, no tuvo el fin esperado, pero Pau deja claro que a cualquier otra persona le hubiera podido ir mejor. Es por ello que comparte su experiencia para que "no cometan los mismos errores o para que hagan cosas que yo me arrepentí de no haber hecho".

"me dolía dejar Extremadura"

Pese a todo, el cambio de país no fue sencillo. "Tuve muchos sentimientos encontrados porque me dolía dejar Extremadura. Creo que es una región que tiene muchísimo potencial. Hubiera querido quedarme más tiempo para seguir trabajando en promoverla".

De hecho Pau tenía en mente iniciar un proyecto llamado 'Ruta por Extremadura', sobre el turismo en esta región. "Evidentemente, se va a quedar un tiempo en pausa, pero eso no significa que deje de hablar de Extremadura. Aunque no lo crean, hay muchas cosas de ella en México".