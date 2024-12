Un español confiesa el sueldo que gana trabajando en Suiza en la obra y los mensajes que recibe le obligan a dar una explicación: "No vacilo"

Salir al extranjero en busca de un trabajo que aporte una remuneración mayor que en España, es una opción para muchos españoles.

Según el Instituto Nacional de Estadística, INE La cifra de ciudadanos españoles residentes en el extranjero creció un 4,2% durante el año 2023 y se situó en 2.908.649 personas a fecha de enero de 2024. Entre los destinos con mayor aumento de personas con nacionalidad española destacan México, Estados Unidos y Francia.

Con datos de ese mismo año en la mano, los últimos disponibles, el 58,7 % de los españoles residentes en el extranjero vivían en América (1.707.606), el 37,7 % en Europa (1.095.524) y el 3,6 % en otros continentes. Asia y África registraron los mayores aumentos relativos, con un 7,9 % y 4,8 %, respectivamente. Argentina, Francia y Estados Unidos por su parte han liderado en número de residentes, mientras que México experimentó el mayor crecimiento.

Además, más de 52.000 nacidos en España se registraron en el extranjero, eligiendo principalmente países europeos como Francia y Reino Unido.

sueldos en suiza, un reclamo

También Suiza, es uno de los destinos más populares en cuanto a sueldos. Los salarios allí son un gran reclamo para cada vez más españoles que apuestan por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales.

En el paísí residen 132.384 ciudadanos españoles, a 1 de enero de 2023, según la web del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cuenta con un salario medio de 105.105 euros al año, que dividido en 12 pagas, supone 8.759 euros al mes, tal y como recoge Datosmacro.

Aunque Suiza se encuentre en el corazón de Europa, no pertenece a la Unión Europea, pero sí que desde 2005 forma parte del espacio Schengen.

Es un país conocido por su política de neutralidad, lo que le ha permitido mantenerse al margen de conflictos internacionales. Esta característica ha favorecido que importantes organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, se establezcan allí.

Precisamente esta neutralidad, ha atraído a numerosos inmigrantes de diversos continentes, lo que le ha convertido en uno de los países europeos con mayor diversidad cultural y una mezcla única de tradiciones y comunidades internacionales.

el sueldo en suiza: compensa y recompensa

Precisamente trabajando en Suiza se encuentra un español, el tiktoker Rafael Cubero @rafael_cubero en cuyas publicaciones comenta aspectos laborales de la vida en el país. En una de ellas comenta con humor en qué consiste su trabajo en la construcción mientras repara una calle. "Levantando estas piedras de mierda que pesan más que un dinosaurio, lejos de mi familia, con frío, con tres meses de verano y con suerte", comienza explicando.

Sin duda un gran esfuerzo que a continuación relata, compensa y recompensa. "Luego recuerdo que gano unos 6.000 euros al mes y se me pasan todas las penas".

Entonces cambia con ironía su discurso. "Ay, qué buena vida, vamos a levantar otra piedrecita de estas de mierda y viva Suiza".

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar. Algunos aplauden este sueldo y reconocen que a pesar de que los gastos sean también altos "lo que ahorras en un mes, no lo ahorras en medio año en España". Los hay que visto lo que relata en la publicación, descartan trabajar en nuestor país. "No vale la pena, mejor ahorrar en Europa e ir a España de vacaciones".

Otros le reprochan que se lamente del sueldo. "Rafael amigo, eso no se dice, hay gente que está pasando muchas penas. Yo soy de Almería y llevo 15 años en Suiza y lo que ganamos se queda para nosotros. Le doy gracias a Dios por estar aquí", a lo que el influencer no ha tardado en responder: Ya tengo bastantes vídeos diciendo cómo son las cosas por Suiza. Eso de decir lo que gana, es cosa de cada uno" mientras aclara que no "vacila", sino que se trata "de un video de humor".

