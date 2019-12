John Scott, nombrado Oficial del Imperio Británico

John Scott, expresidente de KPMG en España y exvicepresidente de KPMG a nivel global, ha recibido de parte de la Reina Isabel II de Inglaterra el honor de Oficial del Imperio Británico (OBE), como reconocimiento a su contribución en las relaciones entre este país y España durante casi tres décadas.

Con este título, Scott pasa a formar parte de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, instituida el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y cuya pertenencia es otorgada por la Reina a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

"Después de más de 30 años en España, me siento increíblemente orgulloso de que se considere que he contribuido y ayudado a fortalecer una relación comercial cada vez más dinámica entre el Reino Unido y España. Estoy muy agradecido por el apoyo recibido por mis colegas de KPMG y de aquellos profesionales con los que he colaborado a lo largo de los años en la Embajada del Reino Unido", ha señalado John Scott.

En 2005 John Scott fue nombrado presidente de KPMG en España, firma de la que era socio. Un año después, Scott se convirtió en el primer miembro externo no ejecutivo de la Junta de la Embajada Británica en Madrid y en 2016 se unió a la Junta de Prosperidad de la Embajada.

Para el embajador de Reino Unido en España en el momento del nombramiento, Simon Manley, "John Scott no solo ha sido una de las figuras empresariales senior más importantes de su generación en España y el Reino Unido, sino que ha utilizado esa perspicacia y experiencia para facilitar las conexiones del Reino Unido con las empresas españolas. Ha sido un placer trabajar junto a él y, de hecho, aprender de él".