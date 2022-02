La invasión de Ucrania provoca un día aciago en todos los mercados

Hasta un 45 por ciento ha llegado a perder hoy la Bolsa de Moscú. Al cierre ha caído algo menos, “tan solo” un 30 por ciento. La divisa rusa, el rublo, ha marcado mínimos históricos. Se cambia por un céntimo de euro. El petróleo se ha disparado en algunos momentos hasta 105 dólares por barril, un precio que no se veía desde el año 2014. En diciembre se pagaba a 80 dólares, lo que supone una subida del 30 por ciento en menos de dos meses. La gasolina y los carburantes no tardarán en encarecerse todavía más.

Se ha disparado también el precio del gas en los mercados internacionales. Con la invasión de Ucrania y con las sanciones de Occidente a Rusia se van a estrangular los suministros de algunos productos vitales para Europa, así que suben los precios, lo que hace pensar en un nuevo encarecimiento de la factura eléctrica en toda Europa. Rusia aporta cerca de un 40 por ciento del gas natural que se consume en Europa y el 25 por ciento del petróleo. Alemania de hecho depende en un 60 por ciento del gas ruso.

La primera derivada es que la inflación va a seguir creciendo y además se va a ralentizar la recuperación de la economía. Algunos analistas creen que si la guerra en Ucrania se prolonga o se extiende, el PIB de la zona euro puede crecer un 1 por ciento menos de lo previsto. La inflación, -que ya está en el 5 por ciento en la zona euro y en el 6 en España-, puede aumentar todavía más, lo que “obligará” al Banco Central Europeo a elevar el precio del dinero. Eso significa que los créditos hipotecarios y los personales serán más caros.

Además, Rusia es el mayor productor de trigo del mundo y Ucrania el cuarto, por lo que hay que esperar un fuerte encarecimiento de este cereal. La barra de pan subirá. Lo único “bueno” es que no se espera una guerra abierta entre Estados Unidos y sus aliados, por un lado, y Rusia, por otra. La OTAN no ha movido sus tropas, algo es algo. El conflicto seguramente se quedará localizado en la zona. A todo esto China mantiene que todavía está abierta la puerta a una salida diplomática. El que no se consuela es porque no quiere.

Así las cosas los inversores huyen de los activos de riesgo. Buscan refugio en el oro, en el dólar y también en el mercado de bonos. El oro sube hasta 1.950 dólares. En las divisas, el euro se deprecia, se cambia por menos de 1,12 dólares.

La Bolsa de Nueva York pierde a media tarde alrededor del 1 por ciento, lo que no es mucho para tal y como están las cosas. Dentro de casa, el índice Ibex 35 ha perdido al cierre un 2,86 por ciento. Queda para mañana en 8.198 puntos. En los peores momentos del día la caída ha superado el 4 por ciento. Han sufrido especialmente las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes, las compañías acereras y las entidades financieras.

La aerolínea IAG ha bajado un 5 por ciento, un 6 por ciento ha perdido Arcelor y un 8 por ciento se ha dejado el Banco Santander. Telefónica ha bajado lago menos de la media del mercado. Su beneficio se multiplicó por cinco el año pasado, hasta 8.137 millones de euros. Esta mejora tan intensa se justifica por las plusvalías que ha obtenido la compañía tras la fusión de O2 y Virgen Media en el Reino Unido y por los ingresos procedentes de la venta de torres de telecomunicaciones de Telxius a American Tower. La compañía repartirá un dividendo en efectivo de 30 céntimos por acción con cargo a los resultados del pasado ejercicio y amortizará un 2,4 por ciento de su capital. Han cerrado en verde pocos valores, entre ellos Iberdrola, Siemens Gamesa y Solaria. Avances también en Indra, tras conocerse ayer que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha aumentado su presencia en la compañía hasta el 28 por ciento del capital.