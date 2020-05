La incertidumbre vuelve a golpear a unas Bolsas muy pendientes de la tensión entre Washington y Pequín

Las Bolsas europeas han abierto con fuertes pérdidas. El índice Ibex 35 se deja un 1,1 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 6.610 puntos. A Falta del cierre de hoy la Bolsa todavía sube un 2 por ciento en el conjunto de la semana. En lo que va de año la caída acumulada es de un 30,5 por ciento.

Además de la crisis sanitaria y económica, los inversores tuercen el gesto ante la creciente tensión entre Estados Unidos y China. El presidente Trump insiste en que Pequín ha ocultado el origen real del coronavirus, mientras prácticamente ha prohibido a las empresas chinas cotizar en Wall Street o incluso recabar financiación en el país. Ha aumentado tanto la supervisión y los requisitos para las empresas chinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que muchas de ellas tendrán que abandonar el mercado.

Pesa también la nueva ley de seguridad que ha impuesto Pequín sobre Hong Kong, lo que ha incrementado algo más la tensión. Hoy han bajado todas las Bolsas asiáticas, en especial índice Hang Seng de la ex colonia británica que ha caído más de un 5 por ciento. Además, el gobierno chino, por primera vez, no establecerá previsiones de crecimiento para este año ante el aumento de la incertidumbre por la pandemia de coronavirus y por el aumento de la tensión entre Pequín y Washington. No fijará un objetivo, lo que se ha interpretado como ave de mal agüero. Sí mantiene las suyas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Dijo ayer que la economía estadounidense tocará fondo en el segundo trimestre, comenzará a mejorar en el tercero y se disparará en el último cuarto del año. Dijo, textualmente, que en la recta final del año la economía de EEUU tendrá un “alza gigantesca”.

La situación, menos complicada que hace un mes

Los datos, dentro de la gravedad, ya apuntan hacia una cierta mejoría en la actividad industrial y del sector servicios de la zona euro y de Estados Unidos. La situación es muy complicada, pero algo menos que hace un mes. Los analistas empiezan a pensar que ya se ha visto el suelo de la actual caída de la actividad económica. La incógnita se encuentra en la capacidad de recuperación de la economía y de la rapidez con que reaccione.

No solo Mnuchin, también otras voces esperan un fuerte crecimiento en el último cuarto del año, siempre que no haya un rebrote de la pandemia que exija dar marcha atrás parcialmente en la "deshibernación" del tejido empresarial y en los servicios. La teoría de la recuperación en W está ganando adeptos. Los más dados a la prosa poética aseguran que puede ocurrir lo mismo que con un patito de goma atrapado en el fondo de una bañera. Cuando se le libera sube con fuerza, incluso salta por encima del agua, para volver a descender nuevamente antes de encontrar un punto de relativo equilibrio. Pero antes de que vuele el patito, todavía quedan por ver los datos de PIB del segundo trimestre, que serán con toda seguridad muy negativos. Se espera una contracción del PIB del 10 por ciento en la zona euro entre abril y junio. Hoy se ha conocido que las ventas al por menor se han desplomado en el Reino Unido un 18 por ciento en abril. Es un dato mucho peor de lo que se esperaba. Los observadores creen que la demanda seguirá muy débil durante mucho tiempo en todo el mundo, por lo que la recuperación total de la economía hasta niveles anteriores a la pandemia tardará varios años.

En los demás mercados, el petróleo hoy baja con rapidez después de varios días con fuertes subidas. El crudo Brent baja hasta 34 dólares. La prima de riesgo aumenta ligeramente, supera los 120 puntos. El Tesoro tendrá que emitir 130.000 millones de euros más de lo previsto en este año para atender al incremento de la deuda pública y el déficit provocados por los efectos económicos de la crisis sanitaria. Así que la tesorería pública tiene que apretar el paso, tanto en sus emisiones habituales como en las extraordinarias. La mala noticia, por tanto, es que España necesita mucho más dinero de lo que se pensaba. La buena, que de momento los inversores internacionales cubren sin problemas las diferentes emisiones y sin apretar demasiado en cuanto a rentabilidades. El Banco Central Europeo proporciona un importante colchón de seguridad con su programa de compra de deuda.