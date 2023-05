El impacto del encarecimiento de las hipotecas: moratorias de pago y los jóvenes apuestan por las fijas

El 9% de los que tienen una hipoteca ya ha solicitado la moratoria de pago, un porcentaje nada llamativo si se tiene en cuenta el aumento de los tipos de interés y que son mayoría los que tienen una hipoteca variable, los más expuestos a estas subidas. En la radiografía del mercado hipotecario se aprecia el cambio de tendencia con las variaciones del Euríbor. Entre los jóvenes de hasta 34 años las hipotecas fijas doblan a las variables y en el siguiente tramo se invierten las cifras.

La consecuencia del aval a las hipotecas aprobada por Sánchez: el ejemplo del Reino Unido Marc Vidal ha dado su lectura acerca de la nueva medida del Consejo de Ministros que otorga una línea de avales al 20% para las primeras hipotecas Beni López Madrid 15 may 2023





Una de cada tres personas entre 18 y 75 años tiene contratada una hipoteca, un porcentaje que llega a rondar el 45% en la población de entre 35 a 44 años. El 70% de los créditos, además, son a interés variable, utilizando datos del INE. Una hipoteca media se ha encarecido 256 € al mes, pero muy pocos han hecho uso del Código de Buenas Prácticas. Josep Bertrand, profesor de AE Business School, explica la problemática: "O lo haces a través de un asesor o no se aclara con esto. Desde el punto de vista formal, es bastante complicado, los requisitos que te piden que tienes que cumplir más la documentación".

Se están renegociando además de manera bilateral: "Hay mucha gente que como hay esta volatilidad de los tipos interés en la vida, es posible, está amortizando hipotecas antes de tiempo". Entre los menores de 35 años, las hipotecas fijas doblan a las variables y el impacto del encarecimiento de los créditos está haciendo que se eleven las mixtas.

Las consecuencias de los avales

El Ejecutivo dio luz verde a una serie de avales de hasta un 20% para los créditos hipotecarios y Marc Vidal analizó en ‘Salida de Emergencia’, su sección en ‘Herrera en COPE’ las claves de este asunto: "La idea es ayudar a aquellos jóvenes que no dispongan del ahorro previo necesario por razones obvias". Sin embargo, señaló que “suena bien, pero ojo con esto" porque "al incorporar este 20% que en teoría no dispone el comprador, los 40.000 € se distribuyen en un segmento hipotecario aumentado en el endeudamiento, en los intereses y en las cuotas resultantes de decir que se lo debes al ICO, no es que te lo regalen".

Es decir, que este movimiento también va a tener consecuencias. El experto económico señaló un ejemplo de este tipo de medidas fuera de nuestras fronteras y sus consecuencias. “Incluso en el Reino Unido se puso en marcha en 2013 (creo) un programa llamado ‘Help to Buy’, es decir, ‘Ayuda para comprar’. Aunque en un estudio de la London School of Economics se indica que ese aval se ha ido trasladando a los precios de la vivienda de obra nueva, por eso el riesgo latente de una medida así en un país con una cultura de la propiedad intensa como el nuestro es que el coste de la vivienda suba más de lo que lo haría si no se pusiera en marcha esta medida” explicó.