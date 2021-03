No hay tarta para todos: al menos dos millones de pymes no podrán acceder a las ayudas del Gobierno

El Gobierno ya trabaja en los convenios que firmará con las Comunidades Autónomas para transferir 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 para Canarias y Baleares y 5.000 para el resto. Esos convenidos comienzan a perfilarse una vez conocidda la cantidad que corresponde a cada región. Tal y como publica el Boletín Oficial del Estado, el 46,38% de las ayudas se concentran en Canarias con 1.144 millones, Andalucía con 1.109 y Cataluña donde llegarán 993 millones. Les siguen Baleares con 855 millones y Madrid, en quinto lugar, con 679 millones.

El reparto no ha estado exento de polémicas, sobre todo por el quinto lugar en el que queda Madrid, aunque desde el Gobierno insisten en que el reparto se ha realizado con los mismos criterios por los que se asignan los fondos europeos, esto es, teniendo en cuenta el nivel de renta, de paro y de caída de la economía. Pero la polémica de las ayudas directas, que deberían llegar antes de verano, va más allá. Al menos dos millones de pequeñas y medianas empresas se van a quedar sin esas ayudas. Son cifras de la patronal Cepyme. A esto hay que sumar unos 200.000 autónomos.

¿Por qué se quedan fuera? Por un lado porque no están dentro del listado de las 95 actividades que pueden acogerse a estas ayudas que recoge el decreto del gobierno y por otro porque para poder beneficiarse de estas transferencias no se pueden haber declarado pérdidas en 2019. Esto no tiene setido, aseguran desde Cepyme, porque haber declarado pérdidas no quiere decir que no se sea una empresa viable, de hecho es habitual que se den pérdidas cuando se está en procesos de expansión, y es más, según datos del Banco de España, tres de cada 10 empresas declararon pérdidas en 2019.

La realidad es que no podrán recibir esas ayudas, con independencia de sus pérdidas, negocios como las peluquerías, centros de estética, autoescuelas o casos tan llamativos como el de las tiendas de souvenirs. Javier y Gloria son dos hermanos que están al frente de Madrid Al Cubo. llevan más más de una década vendiendo productos de diseño inspirados en Madrid y con el turista como principal comprador. Nos dice Javier que "en una año de pandemia la facturación ha caído más de un 50% y podremos aguantar siempre que los viajeros comiencen a allegar en verano, si no es así lo vamos a tener muy complicado". Por eso, asegura, "no entendemos que se nos deje fuera de las ayudas directas". "Es cierto que nuestra clasificación como actividad económica no está asociada al turismo pero es evidente que dependemos de él para poder sobrevivir. Confiamos en que se llegue a una solución", cuenta.

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a los 7.000 millones de ayudas directas? Los autónomos y pymes que aspiren a recibir fondos directos de su comunidad autónoma primero tendrán que estar dentro del listado de casi un centenar de actividades económicas que recoge el decreto del gobierno. Segundo, tendrán que acreditar pérdidas de al menos un 30% con respecto a 2019 (año sin pandemia) y no haber declarado numeros negativos durante ese ejercicio. Y tercero, estarán obligados a mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrán repartir dividendos ni subir sueldos de directivos en dos años.