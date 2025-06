Hacienda pone el ojo sobre estos movimientos en tu cuenta bancaria: este es el límite en euros

Junio avanza y muchos contribuyentes todavía están en plena Campaña de la Renta 2024, cuyo plazo para la presentación finaliza el 1 de julio. Es en este contexto cuando surgen más dudas sobre qué sabe Hacienda de nuestras finanzas y qué tipo de movimientos pueden levantar sospechas.

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) tiene acceso a nuestras cuentas bancarias, ya sean corrientes o de ahorro, así como a nuestras inversiones. Esto es posible gracias a un sistema de intercambio de información entre entidades financieras y la Administración, que permite al fisco recibir datos anualmente sobre nuestros saldos y movimientos.

En concreto, los bancos están obligados a facilitar a Hacienda la información sobre el saldo bancario del último trimestre del año y del cierre anual, así como el conjunto de entradas y salidas de dinero. Esta vigilancia no implica que la Agencia revise cada transacción, pero sí que puede solicitar información específica si detecta un patrón sospechoso o un ingreso de origen desconocido.

Alamy Stock Photo Una persona opera con su teléfono inteligente en un cajero automático utilizando la opción inalámbrica o sin contacto

Además, las entidades bancarias están sujetas a la ley de prevención del blanqueo de capitales, por lo que tienen que aplicar controles estrictos sobre los movimientos en efectivo, cheques, tarjetas prepago y metales preciosos, y comunicar a las autoridades operaciones que superen ciertos límites.

Límites que Hacienda no pasa por alto

El control de la Agencia Tributaria no es total ni inmediato, pero existen ciertas cantidades límite que, al superarse, deben ser reportadas por los bancos. Los ingresos o pagos en metálico por encima de 3.000 euros, así como cualquier movimiento bancario que supere los 10.000 euros, están bajo especial vigilancia. Lo mismo ocurre con los préstamos o créditos que superen los 6.000 euros o las transacciones que involucren billetes de 500 euros, aunque la cuantía total no sea elevada.

Estos umbrales no significan automáticamente una infracción, pero pueden activar alertas internas que lleven a Hacienda a solicitar explicaciones. La AEAT puede iniciar un procedimiento legal para pedir información directamente al contribuyente. Si no recibe respuesta suficiente, también tiene la facultad de requerir datos a terceros, como empresas o los propios bancos. Solo en última instancia, y bajo las condiciones previstas en la ley, puede llevar a cabo una inspección tributaria para revisar los movimientos bancarios de una persona.

Según señala la propia Agencia, no se multa simplemente por ingresar o retirar dinero, sino por no declarar correctamente su origen cuando resulta sospechoso. Es decir, si haces un ingreso relevante sin justificarlo en tu declaración o si procede de una actividad no declarada, puedes enfrentarte a sanciones económicas.

Alamy Stock Photo Un cliente utiliza el cajero automático de una sucursal de Santander, el banco comercial multinacional español y compañía de servicios financieros, en España

Por tanto, en plena recta final de la campaña de la Renta, conviene recordar que Hacienda tiene la capacidad de cruzar información y detectar incoherencias entre tus movimientos bancarios y tu declaración fiscal. Ser transparente, conservar documentación justificativa y actuar conforme a la ley es la mejor forma de evitar sorpresas desagradables.