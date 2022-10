Hacienda: cuánto dinero puedo recibir como máximo en una donación sin tener que declararlo

La Agencia Tributaria está muy pendiente del uso que hacemos de nuestro dinero, sobre todo de los movimientos de grandes cantidades de dinero, tanto si se producen por traspasos entre cuentas, como si se trata de retiradas o ingresos de efectivo. Hacienda es inflexible en ciertos asuntos, todos relacionados con el fraude o el blanqueo de capitales. De un tiempo a esta parte ya no es tan fácil sacar dinero de tu cuenta o lo que es algo más buscado por hacienda, la transferencia entre cuentas, el ingreso.

Existen distintos límites tanto en lo que tiene que ver con el dinero en efectivo como en las transferencias. En este caso, es complicado comprarse un coche a tocateja o renovar los electrodomésticos de la cocina, ya que todos los pagos que superen los 1.000 euros tienen que realizarse, sí o sí, por trasferencia y a través de cuentas bancarias. En cuanto al efectivo,cuando se realiza una operación con un billete de 500 euros, tanto si lo gastamos o ingresamos en el banco, se alerta a Hacienda que podría pedir explicaciones sobre el origen de ese dinero.

Otro asunto que debemos conocer es el relativo al traspaso de dinero de una persona a otra. En este contexto encontramos las donaciones, que son traspasos de dinero, de inmuebles o de bienes que se llevan a cabo de una persona a otra. Se diferencian de las herencias porque se realizan cuando el donante está vivo y a nivel legal funcionan de una manera distinta. Cuando se recibe una donación hay que pagar un impuesto concreto, que se llama Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Otra de las principales diferencias entre una donación y una herencia es que la primera es voluntaria y positiva, es decir, el que recibe va a incrementar su patrimonio. En el segundo caso, si la persona que ha fallecido tiene deudas, estas también se heredan.

Donaciones inferiores a 3.000 euros

Según explica la Agencia Tributaria, los españole están "obligados a presentar declaración o autoliquidación por este impuesto, por los bienes y derechos que adquieran por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivo" en los siguientes 30 días al momento de la transacción.

A la hora de declarar una donación, es cierto que es obligatorio realizar dicha declaración, pero si la cantidad es relativamente pequeña Hacienda tiene un menor control sobre ella. En concreto, los movimientos inferiores a 3.000 euros que se realizan en una cuenta bancaria no deben ser notificados por parte de la entidad bancaria, por lo que desde la administración suelen tener un menor control sobre ellos. Esto no significa que no deban declararse ni pagar el impuesto sobre los mismos, pero sí que es poco habitual que Hacienda nos exija el cómo, dónde y por qué del destino final de ese dinero.