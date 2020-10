El gran consumo prevé una una recuperación global en España a finales de 2022 ó primer semestre de 2023

El presidente de AECOC dice que "el turismo puede que se recupere en 2023 ó 2024, no antes" y que 2021 no es un año para subir impuestos

El presidente de AECOC, Javier Campo, ha afirmado este miércoles que la recuperación global de España o posible salida de la crisis derivada del Covid-19 se producirá a finales de 2022 o primer semestre de 2023, al tiempo que ha señalado que será "muy asimétrica" por comunidades autónomas, siendo las más afectadas las que tienen más dependencia del turismo.

"Hay comunidades autónomas en las que el turismo no se recuperará de un día para otro. El turismo irá recuperándose lentamente, en 2021 la situación será todavía muy complicada, porque hasta la segunda parte del año no veremos una recuperación, que además no será volver a la situación previa, será una situación de recuperación gradual que tardará años, el turismo puede que se recupere en 2023 o 2024, no antes", ha señalado Campo durante la celebración del congreso de Gran Consumo de AECOC.

En este contexto, ha señalado que las comunidades más afectadas por la crisis del turismo "serán las que peor lo pasarán en este periodo de tiempo".

Según Campo, las dos más afectadas son Baleares y Canarias, en las que este verano ha estado trabajando un 60% de los trabajadores y el 40% ha estado sin actividad, mientras que en Cataluña y Madrid han estado con un 28% de empleados sin actividad, protegidos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

Asimismo, el presidente de AECOC ha señalado que 2021 no es un año para subir impuestos. "Es un año en el que no hay que retirar los estímulos con mucha rapidez y tampoco subir los impuestos. A partir de 2022, probablemente será inevitable, porque vamos a tener una situación donde vamos a tener que reducir el déficit", ha señalado Campo.

En este sentido, ha insistido en que en 2021 "no tiene ningún sentido estar intentando recomponer un sector privado que está seriamente dañado y a la vez subir impuestos", al tiempo que ha advertido, sobre los presupuestos, que "hay que tener mucho cuidado con el gasto recurrente".

Sobre la subida fiscal a las bebidas azucaradas, el presidente de AECOC ha señalado que, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, el alza de impuestos no corrige el problema de salud, ni reduce la obesidad. "Lo que se trata es de reformular productos y eso si se da los plazos suficientes a las empresas para lo que puedan hacer, sería mucho mas eficaz que subir los impuestos", ha afirmado.