El Gobierno facilita el autoconsumo eléctrico

El Gobierno ha confirmado la noticia adelantada por la Cadena COPE. Dentro de los viernes sociales en esta ocasión el Gobierno aprobará el decreto que regulará el autoconsumo eléctrico. “Al hogar se le va a hacer más fácil el autoconsumo y también la interactuación con la red”, según ha aseguardo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El texto va a eliminar una serie de barreras administrativas y económicas para facilitar la instalación de paneles solares en los hogares españoles o en comunidades de vecinos e incluirá un sistema de compensación a los que generen más. El autoconsumo conlleva un ahorro en la factura, en emisiones pero también una inversión inicial elevada.

Las novedades del decreto

Fuentes del sector aseguran que el real decreto sobre autoconsumo eléctrico distinguirá entre dos tipos de instalaciones: sin excedentes y con excedentes. En el primer caso no limitará la potencia instalada, no será necesario el permiso de acceso y conexión, no se requerirá suscribir contrato de acceso, ni habrá peajes ni impuestos por la energía autoconsumida ni por las baterías. Únicamente habrá que hacer frente a los peajes por conectarse a la red como consumidores. En el caso de haya excedentes tampoco habrá limitación de potencia, estarán exentos de permisos de acceso y conexión las plantas menores de 15 kW, el registro de autoconsumo será gratis y virtual y las comunidades autónomas podrán tener registros regionales. La energía vertida a la red, es decir la que se ha generado de más, se pagará como energía producida en el mercado mediante un sistema de compensación simplificada de excedentes que deja en manos de las eléctricas las cuentas de estas cantidades para evitar que los pequeños consumidores tengan que convertirse en empresas para poder gestionarlas.

Por otro lado, la norma reconocerá el derecho al autoconsumo compartido lo que abrirá la puerta a que comunidades de vecinos se organicen por ejemplo para generar, autoconsumir, gestionar y almacenar su propia energía. Al utilizar los beneficios obtenidos para la propia comunidad, con fines sociales o medioambientales, el autoconsumo colectivo representa una importante solución a los problemas de pobreza energética.

Se espera un crecimiento del autoconsumo

Las novedades que introduce el decreto del Gobierno, las ayudas que ya dan algunos ayuntamientos o comunidades autónomas a la instalación de paneles solares en los hogares puede provocar un crecimiento importante del autoconsumo eléctrico a nivel doméstico. Hasta ahora se ha limitado al sector agrario y a las pymes. El sector admite que se vive un pequeño boom desde la eliminación del llamado impuesto al sol.

Fuentes de la patronal fotovoltaica UNEF recuerdan a COPE que 2017 terminó con la instalación de 122 MW en 2017. En 2018 la cifra se elevó a 235 MW. Su director general, José Donoso, espera que con la aprobación de este decreto se superen los 400MW.

Ahorro en la factura

Donoso calcula que la inversión que necesita un hogar para poner una instalación fotovoltaica puede estar “entre los 3.000 y los 5.000 euros” y que el ahorro en el recibo de la luz “se nota”. Admite que el plazo para amortizar puede superar los 10 años pero afirma que la rentabilidad que están dando estas inversiones, la tasa de retorno, supera el 6%. “Hoy en día a un ahorrador nadie le va a dar el 6%”, según señala el director general de UNEF.