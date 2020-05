Gloria, vendedora de la ONCE: “Espero volver a repartir pronto premios”

Hace casi dos meses del último sorteo y Gloria Vizarraga siente que ha pasado toda una vida. Necesita volver a su rutina, ir cada mañana a la glorieta de San Bernardo, en pleno barrio de Chamberí, en Madrid a repartir suerte. Esta sevillana de nacimiento es una de las 19.000 vendedoras que tiene la ONCE en toda España. “Jamás podría imaginar lo que echaría de menos mi trabajo, mis clientes. Las risas diarias y la bronca del que me dice que nunca me toca nada”, asegura a COPE. Cuenta que su perra, cuando la baja a la calle a primera hora, todavía le lleva a la parada del autobús como diciendo “vámonos a trabajar”. Espera que en breve llegue esa normalidad. “Creo que pronto volveré ya a vender el cupón y a repartir premios”, afirma.

La ONCE todavía no tiene fecha para reanudar los sorteos. Sus vendedores se incorporarán a los lugares de venta cuando las condiciones de seguridad para ellos y para los clientes sea absoluta, nos aseguran fuentes de la organización. Hay que tener en cuenta que apenas el 40% trabaja en un quiosco. A muchos habrá que reubicarlos. A la espera de que llegue el momento de volver a la actividad, en la organización se trabaja en acciones formativas e informativas para la nueva etapa que se abre. Se analizan todas las situaciones posibles a las que pueden enfrentarse los vendedores para tomar las decisiones más oportunas en cada momento en función de la ubicación y normativa: en el quiosco, en la vía pública, en áreas de transporte, comerciales o sanitarias. En definitiva, se prepara el engranaje de ventas para estar listos cuando toque.

Loterías sí tiene ya fechas

Desde el lunes el Gobierno ya permite abrir en teoría las administraciones de lotería en las provincias y zonas que han pasado a la Fase I de desescalada siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadrados. Se exceptúan aquellas que se encuentren dentro centros comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Sin embargo, en realidad no han levantado sus persianas porque todavía no hay sorteos.

Loterías y Apuestas del Estado prevé poner a la venta La Primitiva y EuroMillones la próxima semana si el sábado se produce algún tipo de recuperación de territorios para la Fase I (se han quedado fuera la Comunidad de Madrid y gran parte de Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, salvo ciertas áreas dentro de estos tres últimos territorios). La Bonoloto y el Gordo de la Primitiva se reanudarían en la semana del 25 al 31 de mayo. Si el sábado todo sigue igual, el calendario se retrasaría. Habría que esperar al 21 de mayo, para inicia la venta de todos los juegos activos, excepto en el caso de EuroMillones que lo haría en 23. Los sorteos de todos los juegos activos se iniciarían el lunes 25. En ambos escenarios, la Lotería Nacional volverá a ponerse a la venta el día en que se inicie la venta de juegos activos y los sorteos se reanudarán el 11 de junio.

Golpe económico

Este parón ha dejado un agujero económico importante. Se calcula que Loterías ha perdido unos 120 millones de euros de recaudación por cada semana de cierre. Es decir, la factura para las arcas del Estado roza casi los 1.000 millones de euros. En el caso de la ONCE la merma de ingresos diaria se estima en unos 6,5 millones.