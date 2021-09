La factura de septiembre ya es un 60 % más cara que hace un año para la tarifa regulada

La crisis por la fuerte subida de la luz ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a prometer que en 2021 terminaremos pagando lo mismo de luz que en 2018. De hecho, se espera que el Ejecutivo anuncie en breve las medidas con las que pretende mitigar la factura en el último trimestre del año. Y es que el precio de la luz en el mercado mayorista va de récord en récord. Para mañana, nuevo máximo histórico, casi 142 euros el precio medio del megavatio hora, el triple que hace un año.

Hay preocupación en el gobierno, pero al mismo tiempo el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá ha dicho en 'Herrera en COPE': "El impacto hasta ahora tiene que ser razonablemente limitado en la mayoría de los consumidores y aquellos que tienen un contrato PVPC tendrá un efecto algo mayor pero también ciertamente limitado hasta ahora".

Es cierto que los consumidores que están en mercado libre, unos 17 millones, no están sufriendo los vaivenes del mercado mayorista y se están beneficiando de la rebaja del IVA del 21 al 10%. Pero los otros 10 millones de consumidores, los acogidos a la tarifa regulada pagaron la factura de agosto más cara de la historia, entre un 40% y un 46% más cara que hace un año, una media de 90 euros y en lo que llevan de septiembre ya le ha subido hasta casi 105 euros, lo que supone casi un 60% más de lo que pagaban en septiembre de 2020, según cálculos que hacen las organizaciones de consumidores.

¿Cómo piensa cumplir Sánchez su promesa?

En 2018 un consumidor medio con tarifa regulada pagó de media 784 euros, unos 65,3 euros mensuales. Y los cálculos para 2021, teniendo en cuenta las previsiones a futuro, es llegar a los 890 euros de media, rebaja del IVA incluida, unos 74,16 euros de media al mes, un 13,5% más. "Estamos hablando de una media" nos dice Paco Valverde consultor en Menta Energía que explica que "para conseguir esa rebaja que promete Sánchez la factura media tendría que bajar hasta los 50 ó 52 euros en los tres últimos meses del año. Esto es un recorte de 30 euros sobre el precio previsto".

Ni aún eliminando todos los impuestos de la factura (IVA, impuesto a la generación eléctrica e impuesto a la electricidad) de aquí a final de año se conseguiría alcanzar el objetivo así que la única opción, nos dice este experto, es tocar los cargos, costes fijos de la factura que tienen que ver con la financiación de las renovables o el sobrecoste de producción en territorios no peninsulares.

En la misma línea, Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Transición Energética nos recuerda que el precio de la energía sólo influye en el 30% de la factura, el resto son impuestos, cargos y peajes (lo que pagamos por el transporte de la energía) y que es en esta parte de costes fijos, nos dice el experto, donde el gobierno puede meter mano para abaratar la factura. Pero... ¿le da tiempo de aquí a final de año?

Para Sanz "por la vía fiscal sí que tiene margen, pero no es suficiente y en el caso de los cargos no lo veo por la necesidad de la tramitación parlamentaria". El ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá decía en 'Herrera en COPE', "lo que ocurre cuando tienes una subida tan alta del precio mayorista es que hay un exceso de ingresos para un montón de energía infra marginales que están produciendo con tecnologías maduras a precios muchos más bajos. Lo que se está haciendo y se va a hacer de aquí en adelante es que ese exceso de beneficios no se traslada sobre la luz".

Para Jorge Sanz, escuchando al ministro, llega a la conclusión de que se preparan impuestos a las nucleares, hidráulicas y eólicas para gravar los llamados beneficios caídos del cielo, pero insiste: "A ver qué fórmula buscan porque ese impuesto no se puede aprobar por Real Decreto que sería la fórmula para que de tiempo". Otra opción, nos dice este experto, es que a final de año se haga una media ponderada entre los consumidores del mercado libre, a quienes no les ha subido la luz y se han beneficiado de la rebaja del IVA, y los consumidores de tarifa regulada, y entonces sí, con esa media de todos los consumidores a Sánchez le podrían salir las cuentas.