Expertos en retail: el futuro pasará por explorar datos para mejorar la experiencia en la tienda

Gil (Orange) afirma que unir datos y atención al cliente "puede llevar al éxito muy fácilmente"

Expertos en retail han coincidido este jueves en que el futuro del sector pasará por explorar los datos para crear una experiencia diferencial en la tienda física y en focalizarse por cosas que aporten valor a los clientes.

Así se extrae de la mesa redonda sobre aplicaciones prácticas de digitalización para la mejora de la experiencia de cliente que ha tenido lugar este jueves en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, en el Foro de la Empresa del Mañana, sobre digitalización, organizado por Orange junto a Samsung.

En ella han participado la directora de Trade Marketing en Orange, Carmen Gil; el digital manager en España de Value Retail, Alex Nebot; el confundador y consejero delegado de Beabloo, Jaume Portell, y el director de Infraestructuras Tecnológicas de ITNow, David Mir.

Carmen Gil ha sostenido que, de cara al futuro, las marcas deben focalizarse en un número limitado de acciones pese al gran abanico de posibilidades que abre la digitalización: "Si nos focalizamos en un número limitado de acciones y lo testamos con ellos, vamos a conseguir más impacto. No hay que tener miedo a testar".

LA TIENDA FÍSICA, EL FUTURO

También ha dicho que aún hay recorrido para el mundo físico porque a todo el mundo le gusta encontrarse a personas enfrente, y por eso ha apostado por unir la tecnología y, en concreto, los datos, para mejorar la experiencia en la tienda: "Unir datos con la potencia con una atención excelente es una combinación que te puede llevar al éxito muy fácilmente".

En este sentido, Jaume Portell ha apostado por identificar lo esencial para cada negocio y decidir ya hacia dónde se quiere incidir, para así empezar a caminar en la dirección correcta, y ha augurado un futuro con una gran transformación del mundo físico.

"Creo que la gran transformación va a ser ahora en el mundo físico. Las cosas fantásticas que nos van a sorprender serán las experiencias únicas en la tienda. Vamos a tener una experiencia única con las marcas porque las vamos a entender mejor. Va a ser más excitante el futuro en el mundo físico", ha augurado.

David Mir ha dicho que la transformación ha llevado a tener pequeñas tiendas y ha destacado que la seguridad es una obligación: "No hay opción a no tenerla, a no tener control; en nuestro sector es absolutamente vital".

IA Y 'CHATBOTS'

Preguntados por las tecnologías que van a tener más incidencia en el sector, Portell ha situado la Inteligencia Artificial (IA) como "clave" porque habilita la micropersonalización y crea unas experiencias mucho mejores, y ha subrayado el papel de las pantallas digitales en las tiendas porque permiten multiplicar la capacidad para contar y adecuar la propuesta de valor al momento.

Gil defiende que una de las tecnologías con más recorrido son los 'chatbots', que permiten interactuar de forma telemática y personalizada con los clientes, mientras que Nebot ha destacado la atomización de los canales digitales.