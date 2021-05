Estos son los cambios que prepara el Gobierno para las pensiones

Gobierno y agentes sociales siguen negociando la reforma de las pensiones. Es una de las monedas de cambio que exige Bruselas para hacer llegar los fondos europeos. Se busca que nuestro sistema de pensiones sea sostenible. Cada vez vivimos más años y los nuevos jubilados tienen pensiones más altas. El ministro para la Seguridad Social, José Luís Escrivá, aseguraba la semana pasada que el acuerdo es inminente pero lo cierto es que la reunión prevista para este lunes era desconvocada y de momento no hay fecha. No ha sentado bien la útima propuesta del ejecutivo, a la que ha tenido acceso la Cadena COPE, en la que se pone coto a la jubilación forzosa y se incluye un nuevo sistema de cotización para autónomos por ingresos reales que no había sido consultado previamente con las asociaciones de trabajadores por cuenta propia. Por eso nos preguntamos...

¿Qué incluye la última propuesta del Gobierno?

Castigar a quien se jubile antes de tiempo y premiar a quien retrase su salida del mercado de trabajo.

El gobierno propone elevar la penalización por jubilarse dos años antes de lo que toque legalmente. El castigo se notaría sobre todo en el mes 24 ó 23 antes de esa edad legal, y ese porcentaje de rebaja se iría reduciendo por cada mes de atraso (antes era trimestral) Con un ejemplo se ve más claro: un trabajador que tenga 38 años y 6 meses cotizados tendría la edad de jubilación en los 66. Si decide adelantarlo dos años sería penalizado con un recorte de la pensión del 16%. Con la reforma que propone el gobierno ese recorte subiría al 21%. Ése sería el máximo que se iría rebajando con cada mes de retraso hasta un mínimo del 3,3%.

¿Qué ofrece el Gobierno para que nos jubilemos más tarde? Subir un 4% la pensión por cada año de más trabajado, ahora mismo ese incentivo está entre un un 2% y un 4%. O recibir un cheque anual que iría de un mínimo de 4.786 euros para pensiones mínimas hasta los 12.060 para pensiones máximas.

Jubilación forzosa no antes de los 68 años

El Gobierno quiere ir acotando la jubilación forzosa. Hay convenios colectivos, dentro de algunos sectores, como el de la construcción, el metal o la seguridad que incluyen la posibilidad de obligar a un trabajador a jubilarse cuando le llega la edad legal aunque éste quiera seguir trabajando (ahora mismo la edad de jubilación está en 65 años si se ha cotizado 37 años y 3 meses o más, y en los 66 si se está por debajo). La razón es que ésto favorece el relevo generacional, algo que cuestionan algunos expertos. En su propuesta el ejecutivo propone que la jubilación forzosa tenga como límite a partir de los 68 años. En el caso de convenios colectivos con una límite inferior se respetarán mientras estén en vigor.

Las pensiones subirán acorde al IPC

Las pensiones se revalozarán cada 1 de enero con respecto al IPC del año anterior. En caso de de que el año cerrara en negativo las prestaciones no sufrirían merma alguna. El último borrador trasladado a los agentes sociales corrige la intención inicial del Ejecutivo de que hubiera un ajuste durante los tres años siguientes para corregir ese exceso de poder adquisitivo de los pensionistas pero finalmente el ejecutivo ha dado marcha atrás.

El polémico nuevo sistema de cotización para autónomos

El Gobierno quiere que los autónomos coticen en función de ingresos reales. Para ello propone 13 tramos que van de un mínimo de 90 euros mensuales para quienes ganen menos de 3.000 euros netos anuales y un máximo de 1220 euros para rendimientos superiores a los 48.841 euros. El autónomo podrá elegir la base de cotización en función de su previsión de ingresos, podrá cambiar hasta 6 veces en un año y ajustar cuentas en la regularización anual. ¿Cuándo entraría en vigor? La reforma tardaría 9 años en completarse pero ya en 2023 comenzaría a aplicarse con una cotización intermedia por tramos que iría de mínimo de 200 euros al mes para ingresos inferiores a 3.000 euros a un máximo de 400 euros para ingresos superior a los 48.841 euros.

¿En qué punto están las negociaciones?

Desde el ministerio para la Seguridad Social nos dicen que los contactos con los interlocutores sociales son constantes aunque de momento no haya convocada una nueva reunión. Por parte de la patronal habría reticencias frente a la penalizacion de las prejubilaciones y los límites a la jubilación forzosa. La revaloriacón de las pensiones con el IPC es lo que tendría mayor consenso. Éste es uno de los cambios que el Gobierno aspira a tener aprobado este año así como el aumento de la penalización de las jubilación anticipada y los incentivos para atrasar la jubilación.

¿Qué dicen los expertos?

“Subir las pensiones con el IPC supone que hay unos claros ganadores, que son los actuales pensionistas y unos claros perdesores que son los pensionesitas del futuro, además del sistema que va a estar en un déficit permanenente” destaca Enrique Devesa, doctor en economía y experto en pensiones de la universidad de Valencia, que además añade que no cree que tenga mucho efecto la receta del gobierno para que se trabaje más allá de la edad legal de jubilación porque “ se penaliza mucho a la jubilación anticipada y se premia poco la demora en la jubilación”. Además, los expertos insistes en que no sólo basta con atrasar la jubilación hay que abordar la proporcinalidad entre lo cotizado y lo que luego se percibe, por ejemplo ampliando el periodo de cálculo de las pensiones, algo que de momento el Gobierno ha dejado para más adelante.