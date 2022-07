Esta es una de las ventas que no se han resentido a pesar de la subida de los precios: "Es un buen momento"

El precio medio de la vivienda de nueva construcción aumentó un 6,4 % hasta junio en España y se situó en 2.641 euros por metro cuadrado, según el Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario publicado hoy por la Sociedad de Tasación. En comparación con el semestre anterior, los precios medios se encarecieron también, aunque algo menos, un 3,5 %.

Los precios mantienen una tendencia al alza generalizada en todo el territorio nacional, aunque aún se encuentran por debajo de los que se registraban entre 2007 y 2008, antes del estallido de la "burbuja inmobiliaria", que rozaban los 3.000 euros por metro cuadrado.

Por comunidades autónomas, todas registran subidas anuales, que oscilan entre el 3,6 % de La Rioja y el 8,2 % de las Islas Baleares, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Después de Baleares se sitúa la comunidad de Madrid, con una variación anual del 7,8 %.

En cuanto a los datos semestrales, el aumento del precio de la vivienda también ha sido generalizado en todas las comunidades autónomas, sobretodo en Baleares (4,6 %) y Madrid (4,4 %). En el extremo contrario, La Rioja presenta un aumento del 1,7 %.

Por capitales, Barcelona (4.765 euros por metro cuadrado) continúa registrando el precio medio más elevado a nivel nacional, seguida por Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). Por el contrario, Badajoz (1.264 €/m2), Cáceres (1.247 €/m2) y Ciudad Real (1.246 €/m2) son las capitales más baratas en este periodo.

No obstante, se ha disparado la venta de viviendas, lo que supone una contradicción en nuestra economía, dado que cada vez más gente no llega a fin de mes. De la misma manera que miles de personas salen de vacaciones, lo que ha aumentado tras la pandemia por coronavirus, pero cada vez más gente no se las pueden permitir.









"Es un buen momento para vender"

A pesar de ello, en España se están vendiendo casas a un ritmo ya superior al que había justo antes de la crisis de 2008, anotando ya 15 meses seguidos de incremento. El dato que hemos conocido es el de mayo: un 24% más de operaciones que hace un año. Así lo ha analizado Susana Moneo junto a Beatríz Toribio, analista inmobiliaria.

"Madrid, Baleares y Gipuzkoa ya superan la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado. Además, ya se venden más viviendas de segunda mano que durante lo burbuja", comienza informando Moneo. "Previsiblemente, el jueves, el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, lo que puede normalizar el mercado. Sin embargo, no habrá una caída", agrega.

"La demanda está ahí. La vivienda sirve de valor refugio en momento como el que vivimos de grandes tensiones inflacionistas. Veremos cierta normalización del mercado frente a la euforia que vivimos en 2021", dice por su parte la analista inmobiliaria. "Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más, irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto eb estos últimos meses", asegura. "Según CaixaBank, se puede relantizar del 6,6% previsto de media para este año al 2,2%", zanja Toribio.