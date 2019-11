España: Tres millones de parados... y miles de vacantes sin cubrir

España cerró el mes de octubre con 3.177.659 parados, casi 100.000 más. La tasa de desempleo ronda el 14% de la población activa. Sigue siendo el principal problema para los ciudadanos, según el CIS. Sin embargo, los informes revelan que son miles los puestos de trabajo que se quedan sin cubrir. Más de la mitad de las empresas reconocen dificultades para encontrar los perfiles que necesitan en los procesos de selección. Son cada vez más complicados. El tiempo medio para cubrir una oferta de empleo supera los 30 días y el 10% se quedan vacantes.

Los expertos consultados por COPE señalan que los perfiles más difíciles de cubrir son los relacionados con la tecnología, los idiomas y los oficios. “Nosotros calculamos que en España hay vacantes entre 100.000 y 200.000 puestos de trabajo de perfil tecnológico”, afirma Carlos Martínez, presidente del IMF Business School. Hablamos programadores, analistas de datos o de expertos en ciberseguridad. “Hay un gran déficit de profesionales IT”, apunta. Pero también hay dificultad para captar talento en los oficios. No se encuentran torneros, fresadores, carretilleros,... Los jóvenes han perdido interés por esos puestos de trabajo pero las empresas los siguen demandando.

¿Qué está fallando?

Hay una brecha clara, no encaja oferta y demanda porque no hay una conexión entre el mundo educativo y lo que la empresa necesita. “Seguimos con un sistema educativo que no mira hacia dónde están los nuevos empleos”, cuenta Pilar Llácer, profesora del EAE Business School. Falta formación. Además pone el foco en que tenemos unos profesionales muy tradicionales que quedan agazapados en su puesto pensando que va a seguir en las mismas condiciones cuando el mercado laboral ha cambiado enormemente. Llácer asegura que hay que adaptarse y ahí “la clave es el aprendizaje constante”. No es un trabajo solo de la persona, afirma. También lo es de la empresa si quiere atraer y retener talento. “Los jóvenes quieren trabajar ahora en empresas con valores, que sean sostenibles y sostenibles con el medio ambiente”, señala.