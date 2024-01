España sigue perdiendo el tren de la productividad, que cae ya un 7,3% en lo que va de siglo

La baja productividad es el problema de la economía española con mayúsculas. Estamos a la cola de la UE, pero es un debate que queda fuera de la esfera política porque no es un asunto que pueda solucionarse de hoy para mañana. Es un tema complejo. José Emilio Boscá Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia e investigador de Fedea explica "es como un fallo multiorgánico que nos está alejando de las economías europeas desde finales de los años 90"

¿Qué es la productividad?

La productividad es la cantidad de bienes y servicios generados en un periodo de tiempo y con unos recursos determinados. Cuanto más se produzca, en menos tiempo y mejor se aprovechen los recursos más productivo se es y España está en desventaja frente a sus socios europeos.

Audio

En lo que va de siglo la productividad ha caído un 7,3% frente a incrementos del 11,8% registrados en Alemania como recoge un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Esta desventaja nos hace menos competitivos a nivel internacional pero también nos empobrece de hecho, según este estudio, la brecha de renta por habitante entre España y la UE ha pasado del 2,4% en el año 2000 al 14,4% en 2022. Y es que una baja productividad se traduce en salarios menores de ahí que el sueldo medio en nuestro país esté un 20% por debajo de la media europea según un estudio de la agencia de trabajo temporal Adecco con datos del INE y de Eurostat.

Falta inversión y sobran políticas erráticas

Durante los últimos 15 años España viene arrastrando un problema de inversión "brutal" destaca el profesor Boscá que lamenta la forma errática en la que se están gestionando unos fondos europeos que de momento, asegura, no están impactando en la productividad. La inversión de las empresas ha caído un 4% en 2023 según la CEOE y su vicepresidente, Íñigo Fernández de Mesa explica a Cope que "se están utilizando los beneficios para reducir deuda y no tanto para invertir porque no se ve la rentabilidad deseada por la falta de seguridad jurídica y por la fiscalidad. Esa tendencia hay que revertirla". Y es que España está a la cola de los países ricos en inversión en bienes intangibles, apenas un 40% de los recursos frente al más del 60% de Reino Unido, Finlandia, EEUU, Francia o Suecia. Es urgente destinar más recursos a I+D, diseño o formación si queremos mejorar la eficiencia productiva.

Reducir la jornada laboral será una piedra más en el camino

El gobierno quiere reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción de sueldo. Este jueves 25 de enero arrancan las negociaciones con los agentes sociales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha dicho que habrá reducción con o sin respaldo de la patronal asegurando que es una medida que va a mejorar la productividad. No es lo que piensan economistas como el catedrático Boscá quien explica que antes de reducir la jornada hay que mejorar la productividad que es lo que permite trabajar menos horas y subir los salarios. "Si a una empresa la obligas a trabajar menos y le quieres imponer mayores salarios al final puede explotar por cualquier sitio" asegura el investigador de Fedea quien también considera un error poner tope a los sueldos de los directivos, el último debate abierto por la vicepresidenta de Trabajo, porque frena la atracción de talento que es clave para escalar en productividad.

¿Por dónde pasa la solución?

La base de nuestra baja productividad radica en la falta de inversión en innovación e implantación tecnológica. En la reducida cualificación de los empleados y en la falta de formación continua dentro de las empresas. Tampoco ayuda que el 90% de nuestro tejido productivo sean pequeñas y medianas empresas en las que a veces predomina un modelo de gestión poco profesionalizado o lo que es lo mismo: propiedad, gobierno y dirección recaen sobre una sola persona. "Hay que acelerar la transformación digital, mejorar la eficiencia de la administración, reducir trabas administrativas a la hora de crear empresas y seguir avanzando en la flexibilización del mercado laboral lo que no va en la línea de las últimas políticas del gobierno" como concluye José Emilio Boscá.