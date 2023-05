España no cubre miles de vacantes en empleos: "No se presentó nadie, por eso busqué personas de otros países"

España lidera el paro en la Unión Europa rozando los 2,9 millones de parados, pero al mismo tiempo acumula decenas de miles de vacantes. 140.000 según el INE, pero los empresarios aseguran que esa cifra se queda corta. En muchos casos se desiste de la búsqueda ante la imposibilidad de encontrar el perfil necesario por falta de relevo profesional y de formación. El propio Banco de España hace referencia en su último informe anual a las vacantes como síntoma de sobrecalentamiento del empleo, de cierto agotamiento.

Conocen bien esta realidad en Transportes de Vehículos Boada, en Valladolid. Alicia está al frente: "Poníamos una oferta de trabajo y no se presenta nadie. Poníamos otra a los 15 días y no se presentaba nadie. Ya con eso decidimos buscar personas de otros países". Transporte, construcción, agricultura, hostelería o industria son los sectores más afectados.

Jordi no encuentra un técnico montador para su pequeña fábrica de maquinaria de alimentación en Barcelona: "No hay una formación donde una persona sin conocimientos pueda empezar a tener algo de formación en mecánica industrial. Hay los cursos bonificados que podemos hacer según la gente que tienes asalariada y no hay ningún curso para este tipo de perfil, pero es que no lo hay".

El problema se agrava en zonas despobladas. Envejecimiento, una formación desacoplada del mercado, sectores de éxito que crecen más rápido que la mano de obra, explican el alza de vacantes en un país con casi tres millones de parados.