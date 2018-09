Escucha la tremenda trifulca entre el taxi y los VTC

"Estamos jodidos. Tienen que ver que va a haber disturbios sociales en la calle".

Quien habla es José Antonio Parrondo (según confirma Teknautas). El propietario de Auro New Transport asegura que no va "a morir matando porque pienso ganar esta batalla“.

En el audio que puedes escuchar a continuación Parrando dice, entre otras cosas: "No voy a permitir que nos vayamos a la mierda (...) Por favor, movilizad todas las VTC que podáis para una planificación de una movilización bestial. No podemos esperar (...). Esto ya es otro panorama muy jodido y el problema es que si no cuentan con nosotros y no hay un consenso vamos a empezar a movernos y a decir que no vamos a consentir irnos a la ruina, porque algunos tenemos aquí todo invertido".

Este es el audio completo, filtrado por WhatsApp, que revela cómo están los ánimos dentro del sector.

Escucha el reclamo atribuido a José Antonio Parrondo (VTC), presidente del grupo Auro New Transport

La respuesta a esta intención de planear una movilización "bestial" viene de la mano del taxista Sergio García, que tiene palabras muy duras contra, entre otros, José Antonio Parrando. Un extracto del audio:

"Los juegos sucios del gordo patata y compañia del muñeco de cera. Tú no representas a nadie, muñeco de cera. Os escondéis bajo el nombre de VTC pero sois unos especuladores. Tú no tienes nada invertido sinvergüenza (...) y encima estas llamando a movilizaciones (...). Ahora sacaréis mil mentiras, ahora dirás que representas al 90%, ahora llamáis a los disturbios (...) Vamos a morir en la puta calle. Si queréis cachondeo lo vamos a tener (...). ¡Pero tú qué vas a invertir en cuatro latas de Hyundai! Para que pase hambre mi familia que la pase la tuya".

A continuación, el audio completo

item no encontrado

Otro audio de origen desconocido se ha colado también en esta batalla. Bajo el nombre de "Mosauro", un hombre saluda a sus "super amigos, super empresarios del super transporte VTC". Y se burla del sector, más concretamente de Rosauro Varo, el propietario de Vector Ronda Teleport: "Estoy super indignado, quieren acabar con mi yate privado (...) es super injusto, o sea. Estos malditos taxistas bajunos. Nosotros hemos conseguido legalmente robando las autorizaciones. Todo super legal. Ahora quieren acabar con nuestro chiriguito legal, o sea de verdad. Yo voy a ir el primero a la manifestación con mi perrita (...) ya sabéis : movilizarse, movilizarse, movilizarse".

A continuación, la parodia completa de origen desconocido

item no encontrado

La previsible decisión de Fomento, que permitiría a las Comunidades y Ayuntamientos regular los vehículos de alquiler con conductor, ha avivado la el fuego cruzado entre los taxis y los VTC.