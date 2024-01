EEUU.- Macy's rechaza la oferta de compra de Arkhouse Management y Brigade Capital por "carecer de atractivo"

La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's ha rechazado la oferta presentada por un grupo de inversores liderado por Arkhouse Management y Brigade Capital Management para adquirir la totalidad del capital social de la empresa por unos 5.800 millones de dólares (5.326 millones de euros) al afirmar que "carece de atractivo".

Según la nota de prensa de Macy's, la propuesta ha sido tachada de "no solicitada" y "no vinculante", por lo que ha subrayado que no procedía suscribir un acuerdo de no confidencialidad o proporcionar información a los inversores potenciales.

Además, Macy's ha indicado que después de que el consejo de administración evaluase la hoja de ruta de la transacción, se concluyó que continuaron pesando "dudas" sobre la financiación y que esta "carecía de atractivo".

"Tras un cuidadoso examen y los esfuerzos por recabar información adicional de Arkhouse y Brigade, el consejo ha determinado que la propuesta [...] no es asumible y no aporta un valor atractivo para los accionistas de Macy's", ha sostenido el presidente y consejero delegado de Macy's, Jeff Gennette.

De esta forma, decae la oferta avanzada en diciembre y que valoraba en 21 dólares (19,28 euros) cada acción de Macy's, lo que se traduciría en una prima del 19% respecto al cierre de la bolsa el pasado viernes.

La compra, que habría supuesto la exclusión de la cotización de las acciones del dueño de los almacenes Macy's y Bloomingdale's, llegó poco antes de que se produzca la salida de Gennette, quien ha dirigido la cadena los últimos siete años y tiene previsto retirarse en 2024.

Macy's opera actualmente cerca de 500 grandes almacenes bajo su marca homónima y también es propietaria de Bloomingdale's, con más de 30 establecimientos, así como de la cadena de belleza Bluemercury, que adquirió en 2015 y cuenta con casi 160 tiendas.

DESPIDOS

El viernes trascendió que Macy's suprimirá 2.350 puestos de trabajo, el 3,5% de su plantilla, y cerrará cinco de sus tiendas para reducir costes y optimizar el funcionamiento de la compañía.

El ajuste incluirá al 13% de sus trabajadores corporativos y obedece a la intención de la empresa por automatizar su cadena de suministro y externalizar algunos empleos. Acorde a un memorando interno, los despidos se ejecutarían el 26 de enero. A principios de enero de 2023, Macy's contaba con 94.570 empleados a tiempo completo y parcial, así como 722 tiendas.

"Mientras nos preparamos para desplegar una nueva estrategia para satisfacer las necesidades de un consumidor y un mercado en constante cambio, hemos tomado la difícil decisión de reducir nuestra plantilla en un 3,5% para convertirnos en una empresa más eficiente", explicó un portavoz de Macy's.