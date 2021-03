Dudan las Bolsas, mientras se disparan el petróleo y el rendimiento de los bonos en el día del paro de EE. UU.

Las órdenes de venta se imponen en la Bolsa en los primeros compases del día. El índice Ibex 35 baja un 0,60 por ciento hasta 8.310 puntos. A falta del cierre de hoy la Bolsa ha subido en esta semana un uno por ciento y acumula una ganancia del 3 en lo que va de año. Están en negativo todos los grandes valores del mercado.

Hoy los inversores de medio mundo tienen una gran cita con las cifras de paro de Estados Unidos, que se conocerán a las dos y media. Los analistas esperan que la tasa se mantenga en el 6,3 por ciento. Estiman que la economía de aquél país creó en enero en torno a 200.000 empleos no agrícolas, frente a los 49.000 contabilizados un mes antes. Hoy Estados Unidos está diez millones de empleos por debajo del nivel que tenía hace un año. Se espera también la balanza comercial estadounidense. Los expertos pronostican un déficit de 65.000 millones de dólares en enero, que es algo menos que en el mes anterior.

Los mercados analizan las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell. Habló en la tarde de ayer sobre un posible repunte de la inflación, pero también dejó claro que dispone de herramientas para mantener los precios a raya a largo plazo en torno al objetivo del 2 por ciento.

Powell no tiene prisa a la hora de subir el precio del dinero. No dejó entrever que intervendrá en el mercado y ni que fuera a realizar compras de bonos para mantener bajos los tipos de interés a largo plazo. La rentabilidad del bono de EEUU a diez años se ha disparado hasta el 1,56 por ciento, lo que hizo bajar ayer a la Bolsa de Nueva York en todos sus índices entre un 1 y un 2 por ciento. Seguramente Powell no volverá a comparecer públicamente hasta el próximo consejo de la Reserva previsto para los días 16 y 17 de este mes.

El banco de negocios Morgan Stanley espera que el PIB de Estados Unidos crezca un 6,5 por ciento en 2021 y un 5 en el año 22. No tardará por tanto en alcanzar la velocidad de crucero que tenía antes de la pandemia. Por su parte, la ONU estima que la economía mundial crecerá un 4,7 por ciento en 2021 y un 3,4 en el año 22. Para la Unión Europea espera una expansión económica del 5,2 por ciento este año y del 2,6 el próximo. La ONU pronostica que el PIB de España se expandirá un 6,3 por ciento en el ejercicio en curso.

Está previsto que la agencia de calificación de riesgos Moody's revise hoy, al cierre de los mercados europeos, el “rating” de la deuda soberana de España. Lo último que se sabe es que Moody's ha rebajado recientemente la estimación de crecimiento de la economía española en este año hasta el 5 por ciento, frente al 6 por ciento que pronosticaba anteriormente. La expansión de la pandemia y la lentitud de las vacunaciones justificaban esta decisión. La agencia estima que la economía se acelerará en el segundo semestre y que el crecimiento se extenderá a 2022. Para el próximo ejercicio espera un crecimiento del PIB del 5,1 por ciento. Respecto a los fondos europeos de reconstrucción, Moody's cree que su impacto sobre la economía dependerá los proyectos a los que se destinen y de si consiguen incrementar la productividad y el crecimiento.

Por su parte, China espera crecer este año a un ritmo del 6 por ciento, con una inflación del orden del 3 por ciento. Se esperaba que el gobierno chino anunciara un objetivo de crecimiento de hasta un 8 por ciento. El gigante asiático quiere crear este año 11 millones de puestos de trabajo y quiere alcanzar la autosuficiencia tecnológica.

En los demás mercados, el euro baja rápidamente, se cambia esta mañana por menos de 1,20 dólares. Cotiza exactamente a 1,1940. El oro baja de 1.700 dólares por onza. Y el petróleo sube con mucha fuerza. El crudo tipo Brent del Mar del Norte alcanza ya los 68 dólares por barril. A mediados de abril del año pasado se pagaba a 20 dólares. La OPEP+ decidió ayer posponer el incremento de sus exportaciones. Finalmente este cartel mantiene sus niveles de producción. Congela la oferta de crudo, con la excepción de Rusia, que incrementará sus exportaciones. En las criptodivisas, el Bitcoin se paga hoy a 47.300 dólares, muy lejos de los 58.000 que alcanzó hace un par de semanas.