Díaz cree que la difícil cobertura de algunos puestos se debe a sus malas condiciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado la existencia de un problema de vacantes en España, ya que su porcentaje es del 0,9 %, y ha considerado que en todo caso existen puestos de trabajo de difícil cobertura debido a las malas condiciones.

Así lo ha indicado la ministra durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Senado, donde le han preguntado si considera que el procedimiento de elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura responde adecuadamente a la situación actual.

Díaz ha insistido en que en España no hay un problema de vacantes, ya que el porcentaje no llega al 0,9 % y es "irreal", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de "hablar con rigor, con cifras y con datos" y no "por anécdotas".

Por ello, ha pedido una reflexión sobre los motivos que podría haber detrás de la difícil cobertura en algunos puestos de trabajo y ha preguntado si no podría ser por las "malas" condiciones de trabajo, "los malos salarios que hay en una parte de los sectores productivos de nuestro país" o por las "jornadas extenuantes de sol a sol". EFE

