El desplome del turismo respecto a 2019: un 85% de hoteles cerrados y la ocupación por los suelos

Madrid siempre ha sido destino preferente del turismo nacional durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. Miles de visitantes aprovechaban estos días festivos pre navideños para disfrutar del encendido de las luces paseando por la capital y visitando los comercios para hacer compras.

El año pasado por estas fechas Madrid recibió 96.000 mil visitantes que se dejaron 19.000.000 de euros según cifras de la Asociación de Hostelería de Madrid. Además, como destacaba Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid “el año pasado también se celebraba la cumbre del clima lo que nos llevó a picos de ocupación del 100%.

Nos mantuvimos en una media del 95% pero este año hemos estado por debajo del 15%”. Por eso Gabriel, que tiene tres hoteles en la capital, no ha abierto ninguno de sus establecimientos en los que emplea a más de un centenar de personas, nos dice “los tengo cerrados desde el primer estado de alarma. He podido comprobar que algunos compañeros que han abierto en un momento determinado han tenido que volver a cerrar y que incluso los que están abiertos la ocupación es francamente baja y en algunos casos no llega ni a cubrir los costes”.

El turismo en España, ahora

Ahora mismo en Madrid sólo encontramos uno de cada tres hoteles abiertos y los que mejor resisten son los que están cercanos a las zonas de negocios porque ahora mismo quien viaja lo hace por necesidad. Si ampliamos el foco, lo que pasa en Madrid no es más que el reflejo de la situación en toda España.

El 85% de los hoteles están cerrados y la ocupación está por debajo del 15% según cifras de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. En Canarias, donde ahora es temporada alta, en el hotel Los Olivos Beach Resort en Tenerife, su CEO Roberto Ucelay nos cuenta que están a una ocupación del 28% cuando hace un año estaban en una media del 70%.

Por eso insiste en que “Canarias tiene la posibilidad de controlar a todo el que entra por mar o aire y la incorporación de los test de antígenos es fundamental para que se incrementen las reservas. Son pruebas fiables y más económicas que una PCR. Hay sectores muy afectados y hay un nivel de desesperación muy alto” Y aunque es cierto que este puente de diciembre el turismo rural se ha recuperado con fuerza en la Comunidad de Madrid, la ocupación media ha llegado al 85%, en el resto de las regiones el cierre perimetral ha dejado la ocupación media en el 18% según cifras manejadas por portales del sector.