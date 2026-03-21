David Martínez, albañil español en Suiza: "Estoy cobrando más de 5.000 euros al mes por hacer exactamente lo que hacía en España"

La historia de David Martínez, un albañil español que ha emigrado a Suiza, se ha vuelto viral en los últimos días. A través de un vídeo, ha compartido su experiencia tras su primera semana en el país, revelando el elevado sueldo que percibe y cómo ha logrado establecerse. Martínez explica que está cobrando "33.75 francos brutos la hora, lo que equivale a unos 28 netos", una cifra que contrasta drásticamente con los salarios del mismo sector en España.

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Un sueldo de más de 5.000 euros al mes

El trabajador detalla que su salario diario asciende a unos 240 francos, superando los 1.350 francos a la semana, lo que se traduce en "más de 5.000 al mes". Su trabajo consiste en la demolición dentro de la construcción, una labor que, según sus palabras, es "exactamente lo que hacía en España, pero cobrando el cuádruple". Esta diferencia salarial es el principal motivo que lo ha llevado a buscar oportunidades fuera de su país.

El entusiasmo de Martínez es evidente y refleja una gran satisfacción con su nueva situación laboral. "Estoy deseando que llegue el lunes para empezar a trabajar otra vez", afirma, contagiando su optimismo sobre las perspectivas que le ofrece el país helvético.

Estoy deseando que llegue el lunes para empezar a trabajar otra vez" David Martínez Albañil

Los gastos para vivir en Suiza

A pesar del alto coste de vida en Suiza, David Martínez asegura que su salario le permite cubrir sus necesidades cómodamente. Entre sus gastos fijos, enumera los 165 francos del abono de transporte público, unos 150 francos semanales en comida y 550 francos al mes por el alquiler de una habitación. Sobre esto último, destaca que tuvo "mucha suerte porque no tuve que dar fianza".





A estas cifras se suman otros gastos obligatorios como el seguro médico, que le cuesta 250 francos mensuales, y la línea de teléfono móvil, por la que paga 17 francos al mes. Martínez calcula que sus gastos totales, incluyendo el ocio, rondan los 1.000 euros a la semana, pero subraya que el esfuerzo merece la pena: "Lo bueno viene cuando en una semana has conseguido generar lo que ya has gastado".

Cómo conseguir trabajo desde España

Una de las claves del éxito de su transición ha sido la planificación. Martínez explica que lo gestionó todo antes de mudarse: "Conseguí el trabajo en España, conseguí la habitación en España y conseguí todo desde España". Para ello, recurrió a los servicios de una asesoría.

El proceso, además, fue sorprendentemente rápido. Según relata, la asesoría le encontró una oportunidad laboral en tan solo tres días. Tras una semana en su nuevo destino, el balance es inmejorable: "Ha sido una semana increíble, estoy supercontento", confiesa. La experiencia le ha devuelto la ilusión, hasta el punto de afirmar que está "volviendo a sonreír".