Consulta el listado de cómo queda el impuesto de sucesiones y donaciones en tu Comunidad

Recibir una herencia o una donación lleva aparejado en algunos casos el pago de un impuesto. Una realidad complicada a la que se enfrentan muchas personas que ante la imposibilidad de pagar estos tributos no tienen más remedio que renunciar a su herencia.



De hecho la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones es una promesa recurrente de los partidos políticos. En este sentido, tras las elecciones del 28 de marzo, los nuevos ejecutivos autonómicos del PP, en solitario o en coalición, ya se pusieron en marcha para aprobar rebajas o la supresión en el mejor de los casos de alguno de ellos.

Precisamente este miércoles el pleno de las cortes valencianasha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, y en contra del PSPV y Compromís, la primera medida económica adoptada por el Consell de coalición de PP y Vox: el proyecto de ley que elimina el impuesto de sucesiones y donaciones.

Su fin es bonificar al 99 % el impuesto de sucesiones y donaciones a cónyuges, hijos y padres con efectos desde el pasado 28 de mayo.

La eliminación de este impuesto a la muerte beneficiaría a 20.000 valencianos y supondrá que el 95 % de contribuyentes no tengan que pagarlo. La oposición critica que supone "un nuevo regalo a la gente que menos lo necesita", pues perdona casi 400 millones a los más ricos.













En Baleares, el gobierno de Marga Prohens también ha derogado el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges, así como la rebaja de hasta un 50% entre hermanos y entre tíos y sobrinos.

La Junta de Extremadura ha dado por lo pronto luz verde a eliminarlo en los próximos presupuestos regionales de 2024.

Por su parte La Rioja ha aprobado extender a padres e hijos y cónyuges la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%. Durante los últimos tres años ha estado acotada a bases liquidables iguales o inferiores a 400.000 euros.

También Canarias tiene aprobada la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a un 99,9%.

El nuevo Gobierno de Aragón se ha comprometido a eliminar “paulatinamente”, a lo largo de la legislatura, el impuesto de sucesiones y donaciones hasta su mínimo legal,

Cantabria tiene prevista la incorporación de una bonificación autonómica en la cuota del Impuesto de Patrimonio del 100%, con efectos desde el 1 de enero de 2024.









Por la senda de Madrid y Andalucía

A día de hoy, Madrid y Andalucía tienen una bonificación del 100 % en el impuesto de patrimonio, por lo que ningún contribuyente lo paga.

En Castilla y León se aplica una bonificación del 99% en las adquisiciones o transmisiones de bienes heredados o donados entre familiares directos, cónyuges, y también descendientes o ascendientes.

Galicia por su parte, regula una bonificación del 50 % en el impuesto sobre el patrimonio después de sumar 25 puntos porcentuales al 25% que ya se aplicaba.

Carlos Herrera: "España es el único país que no tiene un impuesto de patrimonio, tiene dos"



"España es el único país que no tiene un impuesto de patrimonio, tiene dos", explicaba Carlos Herrera en uno de sus monólogos. "La idea es que en las comunidades en las que no se paguen impuesto de patrimonio no haya bonificación frente a este impuesto, y en las que sí se pagan, pues habrá un ahorro. Esa es la reforma por la parte de atrás".

En este audio Carlos Herrera abre la puerta a los 'Fósforos' para que expliquen sus casos más relevantes acerca del impuesto de sucesiones y cómo les ha afectado en sus herencias: