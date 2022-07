El consejo de Warren Buffett para invertir tu dinero en plena crisis que ya dio en 2008: "La mejor inversión"

La delicada situación en la que se encuentra la economía mundial y, por consiguiente, la española, genera dos claras visiones dentro de la ciudadanía: los que se aferran a lo que tienen fruto del temor y los que observan el momento como una ventana de oportunidades. El incremento del precio de los productos y servicios o la caída de resultados de muchas de las grandes empresas son solo algunas de las consecuencias que ya estamos viviendo.

2008, el espejo en el que mirarnos

Como ya sucediera en 2008, en aquel momento con el colapso de la burbuja inmobiliaria, existen diversos indicadores para generar una hipótesis bastante certera del futuro próximo en lo relativo a la economía.

Si bien nadie tiene una bola de cristal, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera en ocho décimas su previsión de crecimiento de la economía española para este año, colocándola en un 4% ahora y un 2% la de 2023, puede ser un claro indicio de lo que puede estar por llegar. Fue el propio fondo el que, en el mes de abril, con la Guerra de Ucrania ya en pleno desarrollo, hizo una previsión un 0,8% mayor para este ciclo. Es decir, el mal indicio de aquel momento ha empeorado aún más. Llegados a este punto, con los tambores de una posible recesión sonando cada vez más fuerte, muchos son los que acuden a expertos para saber que hacer.

Si alguien tiene buen historial y experiencia en superar momentos económicos complejos es Warren Buffett. Considerado por muchos como el mejor inversor del mundo, el empresario estadounidense, como ya sucediera al inicio de la última gran crisis económica mundial, ha vuelto a hablar dando una serie de consejos muy a tener en cuenta dado su bagaje.

El 16 de octubre de 2008, durante las horas más oscuras de la crisis financiera global, el inversor multimillonario Warren Buffett publicó un artículo de opinión titulado "Buy American. I Am" (“Compra estadounidense. Yo lo hago”) en elNew York Times. Sus ideas, plasmadas en dicho artículo, le llevaron a ser de ese tipo de personas que ante situación económica adversa vieron una ventana de oportunidades: en el plazo de 10 años, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2017, el magnate consiguió incrementar los fondos de su cartera. En un contexto un tanto similar, Buffett ha vuelto a hablar dando las claves a seguir para esta nueva situación.Viendo su anterior éxito, resulta evidente prestar atención a sus palabras.

"Solo hay que preocuparse de ser excepcionalmente bueno en una única cosa"



Atendiendo a las mismas, cabe resaltar que Buffett asegura que lo mejor que alguien puede hacer para protegerse de la inflación es ser "excepcionalmente bueno en algo". Puede resultar un consejo simple y a la vez complicado, pero el empresario pone como ejemplo a profesiones médicos y abogados especializados: "La gente siempre te va a dar algo de lo que produce a cambio de lo que tú entregas si es único o muy valioso. Es lo único que debería preocuparnos".

Asimismo, Buffett añadió que las habilidades, a diferencia de los productos, son a prueba de inflación. Si tienes una habilidad que está en demanda, seguirá siendo demandada sin importar el valor que cueste.

"Tus habilidades no te las pueden quitar"

"Las habilidades que tienes no te las pueden quitar. En realidad, no se pueden inflar", añadió. "La mejor inversión, con diferencia, es cualquier cosa que te desarrolle a ti mismo, y no está gravada en absoluto", ratifica el inversor de 91 años.

Retrocediendo en el tiempo, cabe resaltar que este es un consejo similar al que Buffett dio en 2009, en plena crisis económica, cuando el mismo afirmó que "lo mejor que se puede hacer es invertir en uno mismo".

En ese momento, Buffett también dijo que la siguiente mejor cosa que puede hacer una persona es invertir en "un negocio maravilloso" que fabrique productos que tengan demanda independientemente de la evolución del dólar. Para atestiguar esto, el estadounidense utilizó a Cola-Cola como ejemplo, argumentado que la gente seguirá tomando su refresco favorito dentro de décadas, sin que la inflación juegue ningún papel en su decisión.

"No importa lo que haya pasado con los precios", enunció Buffett reafirmando su idea de que la gente seguirá pagando, sea el precio que sea. por los productos que le gustan.