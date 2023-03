Compás de espera en la Bolsa con la vista puesta en los tipos de interés de Estados Unidos

El índice Ibex 35 sale del miércoles en 9.009 puntos, con una pérdida del 0,44 por ciento. Las mayores ganancias han sido para Endesa, Repsol, Santander, Arcelor, Inditex y BBVA. En la Bolsa de Zurich las acciones de Credit Suise han bajado un 5 por ciento, mientras las de UBS. han perdido algo más de un 3. Ambos movimientos pueden considerarse normales. Son los lógicos ajustes tras las recientes turbulencias. Ya parece haber pasado la volatilidad extrema de las últimas sesiones. Al menos eso quieren creer los inversores.

Los mercados se han paralizado, han contenido el aliento a la espera de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversores españoles tendrán que cotizarlas mañana, ya que se han producido con los mercados europeos ya cerrados. Tras el colapso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, (y las dificultades del First Republic Bank), empieza a calar la impresión de que la Reserva Federal comenzará a moderar el ritmo de subidas en el precio del dinero. Nuevas alzas agresivas de tipos de interés podrían complicar más la situación en el turbulento sector financiero. Además, la mejora de las cifras de inflación en EEUU contribuyen a expandir esta impresión. La inflación en aquel país se ha ajustado a las previsiones de los expertos, con un 6 por ciento en tasa general y un 5,5 en la subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía, ni los alimentos frescos. De hecho, con estas cifras sobre la mesa, algunos analistas esperan incluso que la Reserva Federal no suba hoy sus tipos. Hasta ahora se daba por hecha una subida de un cuartillo de punto o incluso de medio punto. Pero la opción de un cuarto de punto es la que cuenta con mayores probabilidades.

Hoy ha vuelto a hablar la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha reiterado que las posiciones de capital y liquidez de los bancos europeos superan con creces las exigencias legales. El sector es sólido y solvente. Hará todo lo que sea necesario para controlar los precios y para salvaguardar la estabilidad en el sistema financiero. El BCE sigue comprometido con la lucha contra la escalada de los precios. Se esperan, por tanto, más subidas de tipos de interés, aunque el ritmo lo marcarán los indicadores económicos que vayan conociéndose. Hoy Lagarde se ha mostrado mucho más flexible en cuanto al número de subidas y su cuantía. El BCE espera una inflación media del 5,3 por ciento este año y del 2,9 en 2024 para bajar al 2,1, muy cerca del objetivo, en el ejercicio 25. La autoridad monetaria europea maneja una proyección de crecimiento de la economía de un 1 por ciento este año, para alcanzar el 1,6 en los dos ejercicios siguientes.

Los analistas del banco británico HSBC creen que el Banco Central Europeo realizará dos subidas más en el precio del dinero, a razón de un cuartillo de punto en los meses de mayo y junio. Mientras tanto, los expertos de Morgan Stanley creen que el BCE llevará su tipo de referencia hasta el 3,75 por ciento. Hace poco situaban el techo en el 4 por ciento.

El Banco de España ha elevado sus previsiones de crecimiento económico. Espera un aumento del PIB español este año del 1,6 por ciento y del 2,3 en el ejercicio siguiente. Para la inflación espera una progresiva mejora. Cree que el IPC se colocará 3,7 por ciento en el ejercicio en curso. Por su parte, los expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas ha mejorado dos décimas su pronóstico para el crecimiento de la economía española en este año, frente a su anterior estimación del 1,3. Para la inflación maneja un 4,2 por ciento este año y un 2,8 en 2024.