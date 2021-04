¿Cómo se comportará el empleo en los próximos meses?

En marzo bajó el paro y se creó empleo.Puede decirse que el comportamiento del mercado de trabajo no fue muy malo pero tampoco todo lo bueno que cabe esperar de un mes con fuerte impulso de creación de empleo por las contrataciones de Semana Santa. Vamos a las cifras. El paro registrado cayó en 59.149 personas y la cifra total de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo quedó en los los 3,94 millones.Hemos bajado de la temida cifra de los 4 millones que superamos en febrero, sí, pero con respecto a hace un año tenemos 400.000 parados registrados más. Este dato es importante porque en marzo de 2020 sufrimos el mayor repunte del paro de nuestra historia, en tan sólo dos semanas 300 mil parados más, la cifra llegó a los 3,5 millones de desempleados, estábamos en pleno confinamiento y cierre de la economía y un año después nos mantenemos muy por encima de esa cifra.

Sólo en el País Vaso subió el paro en marzo

El desempleo bajó en 16 de las 17 comunidades autónomas. Lo hizo tanto en hombres como en mujeres y en todas las franjas de edad. Fue en el sector servicios donde más se redujo el desempleo, en 53.685 personas, seguido de la construcción, 7.686 parados menos y la Industria con una caída de 3.675. Otro dato a destacar es que en marzo se firmaron 1,4 millones de contratos, lo que supone un 82% de cifras pre pandemia. El 15% de esas firmas fue de carácter indefinido, el mejor número de la serie histórica pero aún así sigue representando niveles muy bajos.

¿Cómo se comportó la afiliación a la seguridad social? ¿Se creó empleo en marzo?

Sí, se creo empleo pero no tanto como en un mes de marzo sin pandemia. El mes pasado se sumaron 70.790 afiliados más de media, la mitad de lo que viene siendo habitual en esta etapa del año y la cifra total de afiliados medios quedó en los 18,9 millones. Si comparamos con hace un año, tenemos casi 86.000 mil afiliados menos, o sea, 86.000 puestos de trabajo destruídos pero si comparamos con el mes anterior, febrero de 2020, antes del confinamiento, la cifra es aún peor, 330.000 afiliados menos. ¿Qué sectores tiraron de la creación de empleo? La hostelería ganó 31.421 afiliados más, actividades artísticas y de entretenimiento sumó 4.231 trabajadores y construcción registró 15.767 más.

¿Cómo quedaron los ERTES? ¿Y los autónomos con cese de actividad?

Marzo cerró con 743.628 trabajadores en Erte, son 150.000 menos que en el mes de febrero. Esa buena evolución vino generada por la relajación de algunas restricciones pero hay que tener en cuenta que la cifra no baja de los 700.000 desde el mes de septiembre y que se trata de trabajadores con el empleo suspendido y que por tanto no cuentan como parados. En su mayoría son trabajadores vinculados al turismo y concentrandos en Canarias y Baleares. A eso hay que sumar los autónómos en cese de actividad, 470.000 por lo que la cifra de personas que aún queriendo trabajar no pueden supera los 5,1 millones.

¿Y qué nos espera?

Es difícil aventurarse porque estamos a las puertas de una cuarta ola, que sin duda traerá un endurecimiento de las restricciones y porque todo depende de que se agilice el proceso de vacunación. También es cierto que los próximos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social serán mejores que los de hace un año coincidiendo con los los meses de confinamiento total.